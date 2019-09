LA CONSTITUCIÓN Y EL MONOPOLIO

Aunque a muchos les duela es bueno decirlo-y no taparse la boca-, en la actualidad, los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos (incluso la propiedad de varios tipos de medios) lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y el de una información adecuada para la población”.

El párrafo citado pertenece al famoso y descartado Plan de Gobierno de Ollanta Humala. En su página 57, dedicada a los medios de comunicación, anunciaba la elaboración de una “ley de comunicaciones audiovisuales” para que esta “establezca un reparto equitativo y plural” y constituya un mecanismo de “regulación a la expansión de las corporaciones que operan distintos tipos de medios”. Más claro a quién iba dirigido, ni el agua.

La advertencia, recordarán, generó una reacción inmediata de los medios y obligó al entonces candidato a realizar una ronda de conversaciones para calmar los naturales temores a una intervención política. El Plan de Gobierno fue, en los hechos, rechazado y sustituido por la Hoja de Ruta, que no dice una palabra al respecto.

Pero lo cierto es que el problema existe. La libertad de expresión es esencialmente una libertad política que sirve de contrapeso al poder político. Si el poder, en un Estado de derecho, no admite concentración, su contrapeso tampoco puede admitirlo. Así se entendió en la Constitución de 1979 y la de 1993 que tienen idéntico texto: “La prensa, la radio y la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa o indirectamente, por parte del Estado ni particulares”.

Esta es un opinión totalmente personal, con el fin de contribuir a “aclarar y debatir el tema públicamente y sin temores. ¿Acaso los riesgos sobre la libre circulación de la información y la opinión –así como incluso sobre la publicidad– no afectar la libre competencia? ¿Cómo luchar contra el “monopolio de los medios”? Contra, la “concesión” otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. Ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o influencia consiguientes. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo “grupo de poder económico pro chileno”.

¿Es posible tolerar medios de comunicación con editoriales sesgados o maquillados? ¿Es una realidad, que los medios de comunicación están en manos de empresarios que tienen sus propios intereses y no les interesa su lectoría o audiencia? Es cierto que los propietarios de medios de comunicación tienen sus propios intereses y los periodistas también tenemos los nuestros; ello no tiene nada de malo porque hay intereses legítimos y hay intereses bastardos. ¿Cuáles son los intereses de los periodistas? Decir la verdad, tal como es, esta es la diferencia.

¿CÓMO LUCHAR CONTRA EL MONOPOLIO DE LOS MEDIOS?

La tergiversación de los hechos por parte de los medios, muestran a su lectoría que la “objetividad de los medios” suele ser una ficción. Y esto no es para risa, lamentablemente las variadas agendas de las corporaciones mediáticas suelen responder a intereses que se apartan de mantener al público informado sobre cuestiones serias. Ser un ciudadano informado en el siglo XXI implica realizar un análisis de los medios así como de la política. O, más bien, comprender la política de la cobertura de los medios.

De ahí se puede deducir que, los lectores viendo que los medios no satisfacen sus necesidades (por que ya no hacen un producto para ellos: LA NOTICIA). Pregunto, es posible afirmar que una sociedad que no esta bien informada no es libre? Es importante que la sociedad conozca quiénes son los dueños reales de los medios, quiénes son sus financistas, cuántos medios poseen, qué inversiones de dinero realizaron en otros negocios y si tiene intereses políticos? Creo, que esta información ed relevante porque permitirá conocer (tanto al Estado, la ciudadanía y a los propios periodistas) cuáles son los intereses detrás de la información que leemos en los diarios, escuchamos en la radio, vemos en la televisión y compartimos en redes sociales. Será posible en un futuro profundizar en el mundo de los dueños de la noticia en el Perú, pero por encima de todo informar sobre los que nos informan, desinformar o maquillan y a cambio de que?

(Publicada por Jauri en pysnnoticias.com/ 23 de setiembre de 2015).