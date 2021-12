Las coimas de “visitadora” Karelim López viene con cola de años atrás

¡Clickear Stars! (Votos: Promedio: )

SORPRESA TE DA LA VIDA: KARELIM VISITABA PALACIO DESDE 2019.

Mi amigo Gilberto, llega embalado -como un bolido- al CC Risso, se pide un café y un sanguche de jamón del pais, al toque me dice: «jauri no se que pase contigo, que no quieres tocar temas candentes que sacuden al pais. Me cuentan por ahi que te has echado y no la repartes»? te cuento las ultimitas:

Karelim, resultó toda una “joyita”, despues de haberse arreglado el cacharro con su plata para bandearse en las esferas del poder y hacer negociados. Franco, franco, que si la hacen hablar se convierte en un terremoto de 8 grados y se destapa las coimas de ayer y ahora. Tanto así, que Piedras Gordas quedará chica.

¿Algún nexo con «el lagarto»? te acuerdas de la tía Miriam Morales, la mano derecha del presidente Vizcarra –hoy trabaja en el Congreso como asesora de la congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz-, que coordinaba todo desde la Secretaria General de Palacio con Karem Roca, la asistente del presidente Vizcarra que se convierte en la protagonista de los audios difundidos donde se escucha a Vizcarra sosteniendo una conversación tensa con Karen Roca sobre la cantidad de visita de Richard Cisneros? ¿Que por celos se pelearon y «negaron hasta el final» las visitas de Richard Swing?

Bueno, bueno, ella mismo, Mirian Morales (acusada por los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias, negociación incompatible y contra la administración de justicia) envía Carta Notarial a periodista Carlos Paredes, conminándole a borrar un tuit en 48 horas bajo amenaza de denunciarlo penalmente. La exSecretaria General de Palacio, sostiene que “no conoce a Karelim López”, etc. Pero, según Carlos Paredes, existe un registro oficial de una visita de López a Palacio el 26/7/2018 por indicación de Secretaría General. ¿Quién era la SG?. La mujer de más confianza del “lagarto”.

SOSPECHA: LUEGO DE REUNION CON “PEDRO MARMAJA” FUNCIONARIO COLOCADO POR “EL LAGARTO” VIZCARRA DIO LUZ VERDE A CONSORCIO. ALTOS FUNCIONARIOS DE PROVIAS SON FAMILIARES DE CARLOS LOZADA, EL MINISTRO “TODOTERRENO” DEL 3 VECES VACUNADO Y QUE TAMBIEN ES INVESTIGADO POR LA FISCALIA ANTICORRUPCION? ¿CÓMO LA VEN?

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay, Dios!

“Lo cojonudo, de todo este “embrollo coimero”, es que la empresa Tableros y Puentes S.A. estaba suspendida por falsa documentación, pero luego de la reunión con “Pedro Marmaja”, le anularon la sanción y ganó S/. 232.5 millones, las empresas que compitieron eran del mismo dueño. Así cualquiera, la firme es que la “visitadora de noche” tiene cancha, y esto viene de años atrás: Karelin López fue de confianza de la excongresista de Fuerza Popular, Luz Salgado. ¿También se dice de Enrique Cornejo? ¿Íntima amiga de Karem Roca, quien traicionó a Vizcarra? Aquí hay gato encerrado… si siguen buscando descubrirán que Karelim es peor que la pandemia del Covid-19

UNA MÁS: La carta notarial demuestra su influencia con la fiscal de la Nación, se siente ponderada y que le resbala la actos de corrupción del “lagarto”, que sigue vivo como sus socios???

Habráse visto, Karelim Lopez Arredondo, de limpiar nichos en La Pascana, a altas esferas del poder desde la época de Ollanta Humala, PPK, Vizcarra, hoy la visitadora que llevaba una abultada cartera cuando fue a ver a “Pedro Marmaja” en Breña, todo un personaje del emprendedurismo lumpen. Su primera nota policial fue en 2003: estafaba con el cuento del trabajo en el Congreso.

COMO ESTAMOS EN EL PERU SIEMPRE NO FALTAN LOS FRANELEROS Y GUARIPOLERAS PALACIEGAS QUE ESPERAN QUE LES CAIGA ALGUNA NUEZ POR ESO DEFIENDEN CON TODO A PEDRO MARMAJA.

Pues bien, según el enano Cesar Hildebrandt, la “chika” estaría desestabilizando el gobierno para que terminen vacando a Castillo. Claro, seguro Keiko obligó a Castillo a contratar a ministros ligados a Sendero, a un secretario que le encontraron US$ 20 mil y reunirse clandestinamente en la casa de Breña, con una coimera?

SOY FUGA, como dijo periquito, yo agarro y me quito, no seas tacaño ya viene la navidad!!!