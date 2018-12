Tras la caída significativa en Wall Strett, el índice bursátil más importante de Tokio Nikkei en Japón disminuyó un 5,1%. A su vez, Shanghai, la principal plaza financiera de China, perdió un 2,1%, frente a los 2.473, 75 puntos.

Las acciones niponas se han hundido hoy y otros mercados asiáticos también han caído como consecuencia de las importantes pérdidas en Wall Street, provocadas por los ataques de Donald Trump al banco central estadounidense.

El índice más alto de la bolsa de Tokio Nikkei, en Japón, ha retrocedido un poco un 5,1% a 19.147, 45 puntos. A su vez, Shanghai, la principal plaza financiera de China, perdió un 2,1%, frente a los 2.473, 75 puntos. Al mismo tiempo, los índices de referencia en Tailandia y Taiwán también han caído.

La bolsa de Nueva York perdió el 2% el lunes, después de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacara la Reserva Federal (Fed), argumentando que el banco central “no tiene instinto para el mercado” y no entiende las disputas comerciales. Las acciones de Wall Street se dirigen en este sentido al peor mes de diciembre desde 1931, durante la Gran Depresión.

“El único problema de nuestra economía es la Fed. No tiene instinto para el mercado, no entiende la necesidad de guerras comerciales o un dólar fuerte”, escribió el líder estadounidense en la red social Twitter. Trump comparó la Reserva Federal con un” poderoso golfista ” que no consigue puntos porque no puede batear.

El fin de semana, los medios de comunicación estadounidenses informaron que Trump discutió en privado la posibilidad de destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descontento por la decisión del banco central de subir los tipos de interés.

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, negó esas noticias y aseguró, también a través de Twitter, que Trump no tiene previsto despedir a Powell. Sin embargo, los esfuerzos de Mnuchin para calmar los temores de los inversores sólo parecían empeorar la situación.

La mayoría de los economistas esperan que el crecimiento económico estadounidense disminuya en 2019, evitando una recesión completa.