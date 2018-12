Las acciones de productores de marihuana pueden subir de precio después de las vacaciones navideñas.

Las acciones de productores canadienses de marihuana, después del receso en los merados de los EE.UU debido a las fiestas navideñas, podrán tener una subida significante. Antes del receso navideño de las bolsas americanas, los valores de este sector han demostrado una dinámica bastante buena. Por ejemplo, las acciones de Aphria Inc., según los resultados de la subasta en Nueva York del 24 de diciembre, han subido un 14%. El interés por este sector en el momento se explica por varios factores. Así, las compras de las acciones de productores de marihuana han tenido lugar antes de las fiestas en el contexto de una brusca caída del mercado de valores americano. Los índices de la bolsa de valores de los EE.UU. en vísperas de Navidad han demostrado una caída más significante en su historia. El pesimismo de inversores respecto a los activos clásicos está relacionado con la crisis política en los EE.UU, donde el presidente Trump no quiere firmar el presupuesto porque el mismo no contempla fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Los participantes del mercado, por estar decepcionados en los instrumentos clásicos de inversión, prestan atención a los segmentos del mercado menos tradicionales. Así, además del sector de productores de marihuana, en los últimos días ha habido una subida brusca de criptomonedas. Un factor más del crecimiento en este sector del mercado es la expectativa de la próxima legalización de marihuana en los EE.UU. Si esto sucede, los productores de cannabis tendrán un mercado enorme de venta para su producto. Y tomando en cuenta que desde sus máximos del mes de octubre, cuando fue legalizada la venta de marihuana con fines recreativos en Canadá, los valores del sector han retrocedido mucho, por lo que el potencial de su crecimiento es bastante sustancial. Es de esperar que después de las vacaciones navideñas en los EE.UU. las acciones de Aurora Cannabis Inc (ACB) puedan subir hasta 5.5 dólares, Canopy Growth Corp (CGC) – hasta 27 dólares, Cronos Group Inc (CRON) – hasta 10,5 dólares, y Aphria Inc (APHA) – hasta 6 dólares.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

