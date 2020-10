Up Next

La causa de la enfermedad está relacionada con el funcionamiento de las glándulas existentes cerca de la base de las pestañas. Si no funcionan correctamente, puede haber irritación, picazón e inflamación.

La blefaritis se caracteriza por la inflamación de los párpados, que pueden irritarse y enrojecerse. Aunque no causa daño permanente a la visión, la enfermedad es muy común y causa incomodidad. Puede ocurrir en todas las edades.

Sin embargo, no se produce pérdida de la visión periférica. La DMI suele ocurrir en ambos ojos, en la mayoría de los casos un ojo es más afectado que el otro. Esta enfermedad necesita seguimiento periodico con OCT + retinografía y tratamiento en los casos de su presentación ser en forma exudativa.

El glaucoma es una enfermedad que ocurre después de elevar la presión intraocular en los ojos. Este aumento de la presión puede provocar lesiones en el nervio óptico y como consecuencia llevar a la pérdida de la visión periférica, e incluso a la pérdida total de la visión en el ojo alcanzado si no hay acompañamiento y tratamiento adecuado.

La presbicia, también conocida como vista cansada, no es una enfermedad, sino una condición que ocurre en todas las personas después de los 40 años.

