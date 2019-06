Todas las parejas tienen desacuerdos. Por otra parte, la ausencia de cualquier tipo de discusión puede ser señal de una relación desafortunada, poco saludable o con poca conexión entre las dos personas. Cuando ninguna de las dos partes tiene la energía o la voluntad de resolver las diferencias, esto puede indicar indiferencia y que ya se están distanciando.

Dicho esto, hay maneras productivas y respetuosas de poner las cosas en orden con su pareja. Y hay formas improductivas o tóxicas de lidiar con esas diferencias.

Algunos terapeutas sobre las seis cosas que nunca debe hacer durante una discusión con su pareja:

1. Partir de golpes bajos

Insultar al otro o llamar la atención sobre sus inseguridades o vulnerabilidades durante una discusión es un golpe bajo. Puede estar enojado, herido o frustrado en este momento, pero eso no le da derecho a ese tipo de comportamiento.

“Si lleva un tiempo con su compañero, debe tener una idea de ciertas cosas sobre usted que le dolerían mucho si fueran mencionadas durante una discusión”, explicó el terapeuta conyugal y familiar Gary Brown. “Por ejemplo, si sabe que su pareja sufre de ansiedad, sería innecesariamente doloroso que dijera algo como ” vives con miedo ” o “eres débil”.

2. Desconectarse en medio de una discusión

Cuando una persona se cierra completamente o se desconecta en medio de una discusión, su compañero siente que le han tirado de la alfombra. El conflicto sigue sin resolverse. El compañero se siente aislado, confundido y aún más frustrado.

“En las parejas heterosexuales, quien se desconecta de esa manera generalmente es el hombre, posiblemente porque se siente fuera de control, porque tiene miedo de su propia ira, o quizás es una forma pasiva-agresiva de represalias”, sugiere la terapeuta conyugal y familiar Amy Begel. “Sean cuales sean las motivaciones inconscientes, esa maniobra es injusta y cobarde-es una forma de acoso Encubierto. Eso reduce la otra parte de la pareja a una pila de escombros, emocionalmente hablando”.

3. Intentar tomar una decisión importante en medio de una discusión

Cuando usted y su compañero están en medio de una discusión acalorada, estoy seguro de que no tienen la claridad de pensamiento necesaria para tomar decisiones importantes. Espera a que las cosas se calmen antes de intentar llegar a un acuerdo.

“A menos que esté en una situación de riesgo para su integridad física, como una situación de violencia doméstica, por ejemplo, normalmente es recomendable evitar tomar decisiones importantes en el calor del debate, cuando las emociones están hirviendo y la capacidad de juicio está debilitada”, dice Brown.

4. Recordar errores pasados o cuestiones no relacionadas con el tema del debate, sólo para desviar o distraer la atención

Para que la discusión sea justa, no puede recordar los errores pasados de su compañero sólo para intentar “ganar”. Estos incidentes pasados a menudo son irrelevantes para el debate actual, contraproducentes y pueden dejar al otro aún más a la defensiva.

“Cuando una de las personas es supersensible, muy ansiosa, llena de sentimiento de culpa o simplemente nunca admite estar equivocada, puede usar varios métodos para dejar al otro en una posición defensiva”, dice Begel. “Uno de esos métodos es presentar una lista de todas las fallas y errores del compañero, recordar transgresiones pasadas o simplemente cambiar de tema para desviar la atención del compañero del tema real del debate”.

5. Intentar discutir a través de mensajes de texto

Los mensajes de texto no son en absoluto ideales cuando intenta resolver un debate, porque es muy fácil llegar a una interpretación errónea de un mensaje escrito.

“No está escuchando el tono de voz de su compañero, no está leyendo su lenguaje corporal, no está interpretando lo que significan las expresiones faciales”, explica Brown. “Buena parte de nuestra comunicación es no verbal. Cuando no está sentado frente a otra persona o, como mínimo, hablando con ella por teléfono, hay mucho margen para interpretar erróneamente lo que se dice”.

6. No tener conciencia de lenguaje corporal agresivo o evasivo

A menudo, durante un debate, nos centramos tanto en lo que decimos que dejamos de prestar atención a nuestro comportamiento no verbal.

“Los sentimientos que son comunes en momentos de conflicto – como la ira, la frustración y el sufrimiento emocional – tienden a ser cargados de energía”, explica la terapeuta conyugal y familiar Lynsie Seely.

“Podemos no querer levantarnos y estirarnos para ser más altos, golpear con el puño sobre la mesa, hacer grandes gestos o abruptos, invadir el espacio personal del otro o gritar”.

“Es muy importante ser consciente de su postura corporal y de signos no verbales, especialmente si su compañero tiene una historia de relaciones traumáticas pasadas”, alerta Seely.