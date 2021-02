6. Dogo Argentino-originario de Argentina , esta raza fue criada para participar en la caza de otros animales. Aunque es extremadamente fuerte y atlético, Dogo fue creado para no ser agresivo con los humanos.

Esto se debe a que, además de ser conocidos como los mejores amigos del hombre, son animales dóciles y que cuando no son provocados y bien tratados, difícilmente tendrán un comportamiento violento.

Sin embargo, no se puede negar que algunas razas de perros tienen un mayor potencial para causar daños graves a la integridad física del ser humano en caso de que ocurra un ataque.

Muchos críticos y expertos afirman que los diversos factores que determinan la ‘peligrosidad’ de un perro no deben ser tenidos en cuenta, pues la sensación de temor es subjetiva, además de ser injusto etiquetar un grupo de animales debido a episodios específicos.

By