«LAPIZCALIA» BURLA DEL BICENTENARIO

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Sui generis, de que lado esta la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos? Gobernabilidad, de la impunidad o corrupción?

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quiere terminar como la exfiscal Nélida Colan, al claudicar de sus funciones al suspender las investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo? Nos agarra de tontos, abre investigación preliminar, pero no investiga? Es un absurdo jurídico porque la consecuencia lógica de abrir una investigación preliminar es justamente la realización de actos de investigación.

«Le abre investigación preliminar al mandatario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado. Existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto » puente tarata III» (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiésel B100 a Petroperú, en el periodo enero – abril 2022″.

La fiscal Zoraida Ávalos, puede y debería realizar estos actos de investigación, pero ella ha renunciado, ha claudicado a su labor que tienen los fiscales de persecutores de delito. Ella de la busca, está cometiendo prevaricado, por eso irá presa por delito de omisión de funciones?

Todo es un show de «LAPIZCALIA» muy bien orquestado, al mismo estilo que de apañó al «lagarto» Vizcarra. Algo muy simple, el privilegio constitucional de inmunidad que goza el presidente de la República, sólo impide procesarlo penalmente, no prohíbe investigarlo penalmente con la finalidad de formular denuncia Constitucional para que el Congreso de la República realice antejuicio o juicio político.

Entonces, que pasa con los plazos procesales de la investigación, que al término tienen que emitir un pronunciamiento? Que no se pueden prorrogar con el tiempo ya que el mismo puede ser controlado por el investigado acudiendo al Poder Judicial?

El juicio político lo puede hacer el Congreso cuando lo desee; las pruebas las tiene Karelim, los US$ 20 mil que se encontraron en el baño del Secretario Bruno Pacheco, las pruebas que la prensa ha presentado, etc. El antejuicio político no existe en la Constitución.

No hay nada que hacer, las evidencias dln claras, están jugando a que «sombrero luminoso» borre las pruebas? La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, esta construyendo su celda por ciega, sorda, muda y cómplice.