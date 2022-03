«LAPIZCAL» integraría mafia de los Cuellos Blancos

Todo cae por su propio peso y falta de transparencia, nadie debe ser intocable en la lucha contra la corrupción. Tampoco es un nuevo intento de desprestigiar al Ministerio Público, a través de una práctica delictiva de fabricar información y generar titulares que no están respaldados en información objetiva.

No faltan los que esperan hasta el último momento para emitir su voto con cálculo político. Tras recibir una llamada telefónica, el vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, cambió su voto en la reciente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se evaluó la procedencia de la denuncia contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presunta infracción a la Constitución y delitos como omisión y rehusamiento.

La verdad que la ex Fiscal de la Nación, hoy congresista Gladyz Echaiz, tiene toda la autoridad moral para demostrar la validez de esa acusación. Esperemos que se acelere la acusación y la cómplice del «lagarto» Vizcarra, Sagasti y del «Sombrero luminoso», terminé donde debe ser, en la cárcel igual que….

