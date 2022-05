LAPIZ CARRETON NO QUIERE COLABORAR CON FISCALÍA

Esta es mi percepción de la asquerosa realidad política, allá los que creen en la independencia de estos dos sujetos. Después no digan que no les advertí.

Este laberinto de pantallazos y titulares es un insulto a la inteligencia de los peruanos, como si hubiéramos tomado la bendita «agua arracimada»? No se dan cuenta de la gravedad de la situación, del circo armado?

«Varios penalistas advierten que se podría imponer «medidas limitativas de derecho» para no frustrar las diligencias, como impedimento de salida o comparecencia con restricciones».

