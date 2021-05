No podemos olvidar la captura del siglo

Perú Libre, “lapicito” Castillo, Vladimir Cerrón y Movadef se desesperan porque se les escapa de las manos la presidencia de la República, vociferan ¡SE PREPARA UN FRAUDE ELECTORAL PARA ARREBATARNOS EL TRIUNFO ELECTORAL! Los agitadores profesionales están haciendo su trabajo preparan una escalada violenta callejera, disturbios y desmanes tras conocer los resultados del 6 de junio, si gana Keiko Fujimori.

Los comunistas embriagados por los resultados de la primera vuelta, quieren llegar al poder a como dé lugar, creen que tienen la mayoría de votos y si no, tomaran el poder con las armas, por eso buscan un argumento del pasado para hacer sus referencias. Los peruanos estamos advertidos, no respetan las reglas de juego del JNE, huyen de los debates, del dialogo, se han desnudado como improvisados, no saben cómo gobernar, les piden equipo técnico y no tienen por qué dicen, es del pasado.

El pueblo está por la democracia y la libertad, ese es el reflejo de los últimos sondeos donde Pedro Castillo, de Perú Libre empata técnicamente con Keiko Fujimori con casi 39%. Para los comunistas existe un raro crecimiento vertiginoso de “la china”, a dos semanas y media de la segunda vuelta. Sostienen que no existe ninguna lógica en la subida de un porcentaje tan alto en los últimos 15 días, más aún cuando los porcentajes de votos blancos y nulos y no sabe/no precisa; se han mantenido sin variables, que la concertación de la derecha prepara el camino para que la opinión pública no zapatee ni se escandalice en caso que gane Keiko Fujimori.

Mejor dicho, las encuestadoras hacen su papel “alcahuete” de mantener hasta fin de mayo el “empate técnico”, para especular con las preferencias, de los electores y finalmente la primera semana de junio colocar ligeramente unos dígitos a la señora “K” por encima de Castillo y listo el pastel. Siguen con la cantaleta, que la derecha achorada y corrupta es capaz de cualquier cosa para preservar el viejo orden neoliberal que les permita mantener su supremacía por encima de los intereses del pueblo. Castillo y Cerrón saben muy bien que la única forma de cautelar el voto popular, para evitar cualquier fraude electoral, es tener una copia de cada acta de votación, garantizada por un personero en cada mesa, y no amenazando desconocer los resultados electorales.

Los rojetes desde hace varias semanas insisten en que están listos para reaccionar “contra el fraude”. Léase esto como desconocimiento por parte de ellos mismos de una derrota electoral o a manera de cuestionamiento con turbas en la calle de la forma como se conduzca el proceso de la segunda vuelta. Este llamada a la violencia y sumado al hallazgo de varias “caletas” donde sólo en los alrededores de Lima se han encontrado miles de armas que el servicio de inteligencia cree que pueden servir para una “asonada” de la izquierda, plantea un escenario tan volátil como en extremo peligroso.

Que hace el gobierno de Sagasti? Los morados están de la mano con los comunistas pro-terroristas? Para estos miserables en realidad, ganar o perder unas elecciones no es fundamental. Su prioridad es movilizar a las masas para “agudizar las contradicciones” y propiciar el estallido revolucionario. Las amenazas y coacciones deben abrir los ojos. “No te enteras de las cosas si careces de término de comparación. Es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Todo está conectado con todo. Si no tienes una historia verdadera, te tragas cualquier cuento de hadas, que es lo que ha sido el comunismo. Un cuento de hadas con 100 millones de muertos en el mundo”.

Cómo el pueblo no se va horrorizar con las constantes amenazas del ideólogo y patrón de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuando sin ningún problema y suelto de lengua ha sido muy preciso al explicar que si llegan al gobierno será no para un mandato de cinco años y tampoco únicamente para tomar el Ejecutivo, sino para comenzar el proceso revolucionario. Es decir cambiar las estructuras fundamentales del Estado y convertir a nuestra patria en parte del proyecto bolivariano que, por su internacionalismo, niega la sobrevivencia de los Estados–Nación soberanos.

No olvidemos que los comunistas solo hablan estupideces, dominan una mentira ideológica que procede del Manifiesto Comunista y su concepción del mundo: la convicción de que el progreso consiste en que los últimos serán los primeros y en que hay que arrasar todo para empezar de cero”. Aunque las predicciones de Marx nunca se cumplieron, “para defender esa “sopa de letras” la mentira ideológica que arranca en el Manifiesto Comunista; Louis Althusser, Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Derrida, “tienen en común la posverdad, la tesis de que todo es interpretación y la historia es un artificio que escriben los vencedores”. Así estamos,