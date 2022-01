Lanzan aplicativo contra informalidad en transporte acuático

El aplicativo “Transporte Acuático” ha incluido la posibilidad de que los ciudadanos puedan denunciar los casos de embarcaciones que no cumplan con la ley y pongan en riesgo a la población.

“Es una herramienta más ágil que permite visualizar la información de las embarcaciones si están aptas o no para navegar. También ayuda a las autoridades, como los Guardacostas, que se encargan de hacer intervenciones en el mar. Nuestro objetivo es ir avanzando hacia la formalización del transporte acuático”, indicó Obregón.

Si se identifica que la nave no está apta, el aplicativo también tiene una opción para realizar la denuncia ante las autoridades y así evitar que cualquier persona que tenga una embarcación informal sea causante de un accidente o cometa algún ilícito.

Si usted tiene un teléfono con conexión a Internet, puede descargar el aplicativo y sabrá, por ejemplo, si la nave de transporte turístico en la que va a viajar es segura y si cuenta con las pólizas necesarias. Si usted es un emprendedor que envía carga por vía marítima, también podrá conocer si la embarcación que hará el traslado es formal y no sufrirá alguna estafa.

De esta manera las horas de la informalidad en el transporte acuático están contadas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha lanzado el aplicativo para celulares llamado “Transporte Acuático”, que permitirá verificar en tiempo real si una embarcación está apta o no para navegar en el mar, ríos, lagunas o lagos peruanos.

By