Cuántos hospitales, Centros de Salud, Postas Médicas, colegios, casas de interés social, carreteras en todo el país, comprar camas UCI, vacunas, plantas de oxigeno, ventiladores, bolsas de víveres para los millones de peruanos en extrema pobreza, se pudo hacer con esta cifra millonaria que se levantó el “Club de los lagartos”?

Los peruanos tenemos el reto de recuperar los valores que se han perdido por culpa de la corrupción, participando en las elecciones el 11 de abril y votar con el cerebro para que ningún charlatán, aventurero o político sin vocación de servicio entre a dirigir el país, olvidarnos de elegir por el mal menor y después lamentarnos “este presidente no me representa”.

Para entender mejor los actos de corrupción en nuestro país;

Primero: En el 2005, Gerardo Matute, Contralor General de la Republica, revela la corrupción que existe en los contratos del Estado en el Perú de Alejandro Toledo. Cerca del 15% del presupuesto público peruano se extravía en los vericuetos de la corrupción, da cifras escalofriantes sobre la corrupción que rodea y alimenta el entorno del presidente Alejandro Toledo. Sus más allegados son a quienes más se investiga.

Un total de mil 143 millones de nuevos soles ha sido el perjuicio económico que ha sufrido el Estado como consecuencia de la corrupción, desde el año 2002 al 31 de julio último, informó el Contralor General de la República, Genaro Matute Mejía, durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que preside el congresista Juan Carlos Eguren (UN). Al exponer un balance de su gestión en materia de lucha contra la corrupción, Matute precisó que en dicho período la Contraloría denunció a 12,182 funcionarios en la vía penal, mientras que otros 2,597 en la vía civil. En total, indicó que su sector ha iniciado 1,057 procesos judiciales penales y otros 580 civiles.

Segundo; el 18-03-2016, el Contralor, Fuad Khoury, señaló que durante de su gestión que fue de siete años, el Perú pierde por corrupción estatal unos US$ 3,000 millones al año, de los cuales solo se detectan unos 900 millones, en medio de una falta de liderazgo del gobierno para combatir ese problema. Consideró que enfrentar a la corrupción es el problema más importante del país, un cáncer que afecta a todas las instituciones. “Es tan grande que ya no puedes soslayarla”.

“Hasta la fecha, ni este gobierno (del presidente Ollanta Humala) ni los anteriores asumieron el liderazgo de la lucha contra la corrupción, porque no han tenido el olfato de un líder de una corporación exitosa”, esta situación hace que los peruanos se acostumbren a hablar de corrupción y de robo como si fuera parte de su vida. “Que robe pero que haga obras”, es una expresión común en período electoral.

La Contraloría denunció penalmente a 13,000 funcionarios por corrupción para recuperar el dinero perdido, entre ellos se encuentran tres exministros del actual gobierno y 11 gobernadores regionales, aunque Khoury no precisó identidades.

“Pese a presentar la documentación sobre irregularidades en la gestión de los tres exministros, la Fiscalía hasta el momento no presenta denuncia penal. En igual situación están los gobernadores regionales acusados”, se lamentó.

Del total de los denunciados y pese a la abundancia de pruebas, solo se han sentenciado a 700 personas con penas menores a cuatro años, lo que no requiere prisión efectiva sino el cumplimiento de una serie de normas, como firmar cada mes o no salir del país. “Solo 60 funcionarios están presos. No existe voluntad de los jueces para sancionar, tampoco de los congresistas para investigar esos casos”. Hubo una propuesta para elevar a 20 años las penas para funcionarios corruptos, pero no se aprobó en el Congreso, recuerda Khoury.

Tercero; el Contralor General de la Republica, Nelson Shack, estima que el Perú perdió más de S/23 mil millones en corrupción solo en el 2019. Los sectores con mayores pérdidas por corrupción +e inconducta funcional son Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16,2%) y Educación (15,6%), según este estudio.

Las regiones donde se dieron los mayores perjuicios económicos, sea del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales, fueron Lima (10 mil 359 millones de soles), Callao (mil 132 millones) y Piura (mil 39 millones), según este cálculo.

Les siguen Arequipa (966 millones), Áncash (804 millones), Cusco (768 millones), Junín (712 millones), Lambayeque (705 millones), Puno (666 millones), Cajamarca (656 millones) y La Libertad (600 millones).

Luego aparecen Ayacucho (493 millones de soles), Loreto (476 millones), San Martín (463 millones), Huancavelica (438 millones), Ucayali (408 millones), Apurímac (396 millones), Huánuco (391 millones), Ica (357 millones), Pasco (320 millones), Amazonas (311 millones) y Tacna (277 millones).

Al final, están las regiones de Moquegua (234 millones de soles), Tumbes (181 millones) y Madre de Dios (133 millones). El contralor resaltó que estos montos son “una aproximación” y que no se responsabilizaba a las autoridades actuales porque la información de la cual se partió se refiere a acciones dadas antes del 2019.

En el tema de gasto, el mayor perjuicio se dio en el gobierno nacional, con 13 mil 670 millones 737 mil 714 soles. A nivel subnacional (gobiernos regionales y locales) la pérdida es de 9 mil 626 millones 298 mil 968 soles. En proporción, las mayores pérdidas están en gobiernos subnacionales (regionales y municipales) del Callao (25%), Lambayeque (21%), Pasco (20%), Ucayali (18%) y Huancavelica (18,5%) y Arequipa (18,2%).

Bajo nivel. La Contraloría resaltó en su estudio que en el 2019, de las 3.631 entidades estatales obligadas a reportar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de funcionarios, solo lo hicieron 622 (17%).

“En resumen hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo brota pus”. La frase, corresponde a Manuel González Prada (Propaganda i ataque, 1888). Criticaba la grave crisis política y social de nuestro país, frase que sigue vigente y cada día se abulta a la tremenda montaña de casos de corrupción, de abuso, de opacidad e impunidad que dejaron los gobiernos anteriores y comprometieron recursos públicos en un país con enormes necesidades. CUANTA RAZON TENIA SOBRE ESTA ENFERMEDAD CRÓNICA.