LAGARTO VIZCARRA SE HACE LA VÍCTIMA EN CNN

DICE QUE NO ES CORRUPTO, Y EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN? CHINCHEROS? LAS PRUEBAS RÁPIDAS? ESCÁNDALO RICHARD SWING? VACUNAGATE? MAS DE 150 MIL MUERTOS POR LA PANDEMIA? ETC ..

Con pana y elegancia dice, «No se trata solo de que se vaya el presidente Pedro Castillo. La ciudadanía tampoco avala ni respalda el accionar del actual Congreso, señala el expresidente Martín Vizcarra en entrevista exclusiva con el periodista Fernando del Rincón de CNN en Español, sobre cómo salir de la crisis política en Perú.

Llama la atención que el responsable de la mayor cantidad de muertos por Covid del mundo, relativos a la población. Tiene la «concha» más grande que la del «Campo de Marte», y no tenga vergüenza, ni remuerde la conciencia por los miles de muertos que no evitó.

El lagarto se hace el sueco, en su gestión nuestro país fue la peor contención de una muestra de 50 países, controlando por gastos de salud, según Jaramillo y Bautista? Fuimos el país con más muertes relativas a la población del mundo? Hasta un mono con dos botones lo hubiera hecho mejor que el lagarto Vizcarra?

Ahora «Pinocho» sale en CNN y señala que los cambios debían ir más allá de quitarse el sombrero, el Gabinete Torres es más de lo mismo, Castillo no ha escuchado al país, ha demostrado que no le interesa el Perú ni la Gobernabilidad?

Qué este gobierno no solo es incapaz, viene dañando al Estado al retirar cuadros de destacada trayectoria. Prefieren el caos y la mediocridad para seguir haciendo de las suyas con el aparato público, hoy sacaron a la jefa del Inpe, a pesar de su destacada gestión ¿qué pretenden?! Los peruanos no merecemos esto.

Qué es evidente la falta de liderazgo del Presidente, Pedro Castillo, asesores en la sombra diciéndole por Tweet, lo que debe hacer? En dónde estamos?



Y el Congreso en medio del caos legislando contra la educación y nuestra juventud?

El lagarto, olvida que se burló del Congreso utilizando una Reforma que jamás llevó a cabo y cerró el Congreso sin sustento Constitucional, se cagó en la noticia? Qué es inaceptable que el Presidente designe un nuevo Gabinete con Aníbal Torres, que atenta contra la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia la mujer?.

Castillo, no tiene el derecho de hacernos retroceder años de avances logrados con mucho esfuerzo, al respecto? Hoy, mientras el Perú está en zozobra por la crisis política y el derrame de petróleo, la disparada de precios, gas, gasolina, etc. el Congreso aprovecha la distracción para atentar en el pleno contra la calidad educativa y la reforma universitaria? ¡Es una vergüenza!

Qué, el derrame de petróleo es un desastre medioambiental inaceptable, como también lo es la lenta reacción de Repsol y el Gobierno para remediarlo. Esperamos sanciones ejemplares y una adecuada fiscalización para evitar este tipo de atentados contra la vida y la naturaleza.

Qué la corrupción y la extrema precariedad revelada por sus propios ministros, han llevado a este gobierno a un punto de quiebre. Ya no le quedan márgenes de error al Presidente, Castillo, la elección de este gabinete definirá tanto el futuro del gobierno como su permanencia en el cargo:

en seis meses 4 gabinetes?

Medio año a la cabeza de un país en pandemia y tenemos un Presidente que dice que está aprendiendo. ¿Qué nos dejan las tres entrevistas brindadas por el Presidente? Nada.