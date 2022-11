Lagarto Vizcarra con la soga al cuello

¡Clickear Stars! (Votos: 4 Promedio: 4.3 )

Comisión de Fiscalización investiga por malos manejos en emergencia sanitaria por la COVID-19

«El Perú cuenta con la mayor tasa de mortalidad por el virus en el mundo, más de 200.000 fallecidos y miles de millones al agua: los grandes responsables libres de polvo y paja?»

Aunque tarde la Comisión de Fiscalización, investiga la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes de altos funcionarios, autoridades y/o servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas, incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas.

La exministra Elizabeth Hinostroza, recién rompe su silencio y cuenta todo lo que pasó en el gabinete vizcarrista al inicio de la pandemia Covid-19 que mató a miles de peruanos indefensos. Señala que el lagarto Vizcarra politizó la pandemia, que se habría cometido homicidio culposo al impulsar el uso de pruebas rápidas, por negociados oscuros? Que se pudo evitar estas muertes inútiles? Si…

1. Que el lagarto Martín Vizcarra, creó un grupo de trabajo paralelo al de Minsa, un grupo de la PCM, donde estaban María Antonieta Alva y Fiorella Molinelli. Ese grupo descartó evidencias científicas. «Se buscó convertir la pandemia en un producto político».

2. El 15/3/20 se publica una nota en El Comercio dando voz a la Secretaría Técnica de ese grupo de la PCM y a Víctor Zamora, a quien Hinostroza retirado en su gestión por no cumplir con el «expertise» para la pandemia. Ambos impulsaban las pruebas rápida petardeando las moleculares.

3.Las PCR eran parte de la política de salud de la ministra Hinostroza. El 18 de marzo, luego de que la ministra del Minsa persiga al presidente Vizcarra para una reunión, la secretaria general de Palacio de gobierno, Miriam Morales la cita al MEF, donde este la atendería. Ahí se encuentra con una extraña reunión…

4. La hacen ir «para nada», porque no pudo hablar con el lagarto Vizcarra. En el inicio de la pandemia el mandatario no hablaba con su ministra de salud, prefería escuchar otras voces.

5. Aquí la ministra Hinostroza, hace referencia a todos los decretos que sustentaban su «política de salud» de uso de PCR y NO de pruebas rápidas, vigentes al 19/3/20 cuando en una conferencia de prensa Vizcarra dijo que ya estaban comprando las rápidas! Ni la dejó hablar!

«Para nada» porque en realidad en esa reunión estuvieron empresarios, según dice Hinostroza. Ya sabemos para que

la usaron!!!

«La prueba rápida no era aceptable se decía en Perú y afuera, la prensa vendida lo tapaba. Se usó la prueba rápida con la excusa, sin evidencia, de ser «equivalente» a la PCR y decir no haber insumos o equipos. El motor de la idea no fue ideología sino la cutra de algunos malditos que se hicieron millonarios con compras inservibles».

6. Esto no queda ahí, el 20/3/20 la ministra Hinostroza va a la PCM a renunciar y surge un altercado con Maria Antonieta Alva. La ministra Alva le pedía las listas para aplicar las pruebas rápidas. Dónde se a visto, la ministra de economía a la de Salud. Inaudito???

7. La ministra de Economía Alva se queja y el lagarto Martín Vizcarra, pide que la PCM la despida al toque, mientras él presidente da conferencia. Y nombran al pelado Víctor Zamora, ministro de Salud. A las 3 pm de ese día, el incondicional Zamora ya estaba en el MEF para formalizar la compra de las pruebas rápidas, y poner su firma, según indicó en su testimonio, la exministra de salud Elizabeth Hinostroza.

Al terminar su declaración la exministra de Salud, Hinostroza, el lagarto Vizcarra debía declarar, pero se fue corriendo: me hacen esperar y estoy acá desde las 9am. Y se largó. Héctor Ventura acusó al exmandatario de “obstaculizar” el desarrollo de las investigaciones luego de que este se retirara de la sesión de este viernes sin brindar testimonio alguno ante el equipo de trabajo.

Esta prerrogativa, expresada por Ventura Ángel, se encuentra establecida en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 88 del Reglamento del Congreso, en donde se le faculta a “solicitar que sea conducido por la fuerza pública, cuando el citado no comparezca el día y hora señalados o se resiste a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

