LAGARTIJAS SE ADUEÑAN DE LA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ

Y LOS FEDERADOS NO HACEN NADA!

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ

CENTRO FEDERADO DE PERIODISTAS DE AREQUIPA

Lo mismo pasó en Lima.

CARTA PÚBLICA

Periodista Varinia Elizabeth Cielo Gutiérrez, Presidenta del Centro Federado de Periodistas de Piura y Secretaria Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Colegas Federados de Lima:

Colegas Federados de Provincias:

Colegas Federados de Piura:

Me es grato dirigirme a ustedes, no sin antes saludarles, agradeciéndoles la atención a la presente.

El Centro Federado de Periodistas de Piura se hará presente, este sábado 21 de octubre de 2023, con una Conferencia Magistral sobre la Prensa en el Perú.

Al respecto, permítame algunos pensamientos con detenimiento.

PRIMERO.-

Espero que en esta Conferencia Magistral, el re, ree, reee, reelecto Presidente de la Federación de Periodistas del Perú, doctor (H.c) Ángel Sánchez Dueñas) —«quien disertará SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA PRENSA EN EL PERÚ»—, haga alusión sobre el porqué nuestra OTRORA GLORIOSA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ, hoy, desfallece en lo académico e intelectual, a pesar de los cargos que por 11 años desempeña:

-.- Presidente del Centro Federado de Periodistas de Lima (2012 – 2015);

-.- Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, con elecciones llevadas a cabo en la ilegalidad Institucional (2015 – 2019); y,

-.- Presidente re, ree, reelecto con un ESTATUTO producto de su coronamiento “imaginativo” y “creador”, que es consecuencia de “SU” CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO ESTATUTARIO de la Federación de Periodistas del Perú, fabricado por ÉL (entre cuatro paredes de su casa) aquel 10 de junio de 2015.

.- Hoy, Ángel Sánchez Dueñas, doctor (H.c), continuará en la Presidencia de la FPP (2023 – 2027) gracias a un REGLAMENTO ELECTORAL trucho que lo maneja [—<por 8 años>—] el Abogado y Jurista Carlos Olivares Delgado, su Presidente.

SEGUNDO.-

Ángel Sánchez Dueñas, doctor (H.c) y Presidente re, ree, reelecto [—<quien disertará SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA PRENSA EN EL PERÚ>—] esperamos nos haga conocer el porqué en sus once años (11) al frente de la FPP., no presenta un BALANCE DE GESTIÓN sobre nuestro patrimonio nacional (alquileres de las oficinas del edificio de 11 pisos, cuotas de los federados a nivel nacional, alquiler de los ambientes para actividades festivas públicas y privadas de nuestra institución y, lo más importante,: EL ALQUILER DE LOS AIRES DE NUESTRO EDIFICIO de la avenida Abancay, en Lima, a las CINCO (5) OPERADORAS DE TELEFONÍA NACIONAL que facturan, en dólares, por espacio de once (11) años.

¿Dónde estará ese dinero, Doctor Honoris causa?

¿Le habrán concedido nuestro dinero de los Periodistas Federados para el viaje que usted hizo –en silencio–, a China?

¿Ese patrimonio nuestro de la FPP, en dinero, les habrá sido entregado como pasajes y viáticos para los viajes de algunos colegas de la Dirigencia Nacional a Marruecos, Nicaragua, Venezuela, México?

¿O, el patrimonio nuestro, en dinero, usted [—<en su grande corazón humanitario>—] les habrá sido entregado hasta por SEIS MIL NUEVOS SOLES a algunos colegas de su Directiva del CEN para que recuperen su salud en plena emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19?

¿O, con el patrimonio nuestro, en dinero, usted [—<en su grande corazón humanitario>—] les habrá pagado los viajes por vía aérea —de ida y vuelta a sus lugares de origen— a algunos Presidentes de los Centros Federados acudientes al último CONGRESO NACIONAL del mes de julio de 2023, más estadía, alimentación y un “cachito” de trescientos cincuenta nuevos soles para que visiten los lugares históricos de la capital del Perú?

Me olvidaba señor intransigente y amante de las reelecciones: ¿habrá invertido el dinero nuestro para la compra de los MALETINES DE CUERO y regalarles —como si fuera dinero suyo— a todos los asistentes al Congreso Nacional y luego pedirles “in situ” si deseaban que usted fuese a reelección?

I, usted señor Presidente, fanático de las reelecciones [—<en su grande corazón para consigo mismo>—] no se habrá asignado algunos soles de nuestro dinero existente en la FPP luego de que publicitara haber contraído el virus de la COVID-19?

En contrario sensu, nosotros los provincianos visitábamos en los hospitales a nuestros colegas en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, o teníamos que enterrarlos haciendo “polladas” y pidiendo ayuda humanitaria dada la situación de vulnerabilidad social en la que los colegas se encontraban.

Una pregunta más, para su CONFERENCIA MAGISTRAL en Piura, señor Ángel Armando Sánchez Dueñas:

¿Es justo que nosotros, periodistas federados provincianos —dueños de todo el patrimonio dinerario existente en la FPP—, contemplemos en silencio esta situación, donde solo algunos periodistas privilegiados del CEN y algunos colegas del Centro Federado de Lima, se ven favorecidos?

TERCERO.-

No deseo abundar en aspectos de Gestión si hago referencia actividades académico-profesionales.

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) no exhibe —desde la revolución de las tecnologías en el mundo de las comunicaciones— un Pergamino Nacional por sus trabajos en el ámbito del periodismo, su RAZÓN DE SER, simple y llanamente porque en la Dirigencia Nacional tenemos (<en una grande mayoría>) a personas legas e indoctas en el mundo del periodismo.

La Federación de Periodistas del Perú (FPP), desde la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs.), no muestra una REVISTA DIGITAL; una EMISORA RADIAL que contenga un NOTICIARIO de alcance nacional; más aún si contamos con colegas Federados que vivimos a lo largo y ancho del territorio de la patria.

Esta situación es producto de gente iletrada, analfabetos por desuso metidos en la Dirigencia Nacional que no conocen el a, b, c, de cómo se hace PERIODISMO EN EL PERÚ.

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) tiene en el CEN a un Presidente [—< Ángel Sánchez Dueñas, doctor (H.c) y re, ree, reelecto>—] que no se le advierte haya escrito un ARTÍCULO PERIODÍSTICO (excepto lo que su escribiente redacta y compone para que doctor (H.c) Ángel Sánchez solo firme y ponga su huella digital) que Prestige a nuestra institución a nivel nacional e internacional, en 11 años que tiene como máxima autoridad en la Institución.

CUARTO.-

Al doctor Héctor Delgado Chumbes, Asesor legal de la Federación de Periodistas del Perú, quien disertará sobre [—<CALUMNIA Y DIFAMACION EN EL PERIODISMO>—] lo invito a revisar el Asiento Registral 00008, de la Partida Registral N° 02462389, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, que inscribe el Título N° 2016-2358121 [20 de diciembre de 2016, SUNARP] y con el cual se solicita la inscripción de la MODIFICACIÓN TOTAL DEL ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ.

Un documento ad hoc para su disertación [—<CALUMNIA Y DIFAMACION EN EL PERIODISMO>—].

En este Asiento Registral usted se informará [—<doctor Héctor Delgado Chumbes>—] cómo ÁNGEL SÁNCHEZ DUEÑAS, USURPA el cargo de presidente de la Federación de Periodistas del Perú […] por haber fraguado un CONGRESO NACIONAL (10 de junio de 2015) que, en sus Actas aprueba Nuevos Estatutos que facultan LA REELECCIÓN, […] e igualmente haya sido denunciado (ÁNGEL SÁNCHEZ DUEÑAS), ante la Quinta Fiscalía Provincial de Lima […] por Actos contra la Fe Pública, Falsedad Ideológica y Falsedad Genérica.

QUINTO.-

Al doctor Carlos Hakansson Nieto, ajeno a estas lides de la Corrupción en la Federación de Periodistas del Perú, le pido mis disculpas.

Colegas Federados de Lima:

Colegas Federados de Provincias:

Colegas Federados de Piura:

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) se encuentra en la ILEGALIDAD y la INFORMALIDAD INSTITUCIONAL, gracias al maestro de la mixtificación intelectualoide del doctor (H.c) Ángel Sánchez Dueñas, (v. gr.: Congreso del 10 de junio de 2015 y del 04 de enero de 2017)

Una Tarea, colegas:

ADECENTAR nuestra OTRORA GLORIOSA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ.

Un saludo desde la “Ciudad Blanca” del Perú, Arequipa.

Adel Hurtado Vera.

FPP – 4702