La famosa cantante Lady Gaga no puede olvidar al actor Bradley Cooper, con quien ha tenido un romance corto pero intenso.

Después de todo, no todo fue preparado.

Después de que Lady Gaga afirmó en una entrevista con Oprah Winfrey que su novela con Bradley Cooper fue planeada con rigor para hacer creer a la prensa que los dos estaban realmente enamorados, La revista Life & Style dice Ahora que no todo fue una ficción.

Con el título “Lady Gaga: The Worst Year of My Life”, el artículo revela que la historia de amor retratada en “así nace una estrella” saltó a la vida real y, como en la película, no terminó bien.

Corazón roto

Lady Gaga y Bradley Cooper empezaron a salir juntos después de separarse de Christian Carino e Irina Shayk, respectivamente.

“Ella pensaba que iba a tener un gran año por el éxito de la película, pero sólo tuvo decepciones tras decepciones”, cuenta una fuente a la publicación, añadiendo que el actor terminó la relación cuando ésta empezó a ponerse seria. “Él no sabía lo que quería y la arrastró con él en una montaña rusa emocional, causándole muchas lágrimas”, revela la misma fuente.

En un intento de olvidar a Cooper, Gaga inició una relación con el técnico de sonido Dan Horton. El romance comenzó el verano pasado y terminó hace un mes, intensificando aún más el desequilibrio emocional de la cantante.

Recuerda que Gaga le dijo a Oprah que su relación con Cooper era una mentira y la actuación en los Oscars era parte del libreto. “Creamos una historia de amor. Trabajamos mucho, ensayamos durante días, fue una actuación orquestada”, dijo la cantante, que está haciendo espectáculos en Las Vegas y que está tratando de superar los traumas con terapia.