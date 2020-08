Un nuevo estudio de la Universidad de East Anglia concluyó que la vitamina C puede ser clave para mantener los músculos fuertes después de los 50 años.

La próxima vez que vaya de compras, asegúrese de que, en lugar de la proteína en polvo o las claras de huevo, tome alimentos ricos en vitamina C. Un nuevo estudio de la Universidad de East Anglia ha llegado a la conclusión de que esta vitamina puede ser clave para mantener los músculos fuertes después de los 50 años.

En el estudio, publicado en el Journal of Nutrition, los investigadores señalan que los adultos mayores que toman grandes cantidades de vitamina C tienen que tener la masa muscular esquelética más fuerte y saludable.

La pérdida de fuerza y masa muscular a medida que la envoltura es tan común como el cabello gris y las arrugas. En algunos casos, tal pérdida de músculo puede conducir a condiciones médicas, cierta fragilidad y una calidad de vida general inferior.

“A medida que las personas se involucran, pierden masa muscular esquelética y fuerza. Las personas mayores de 50 años pierden hasta el uno por ciento de su masa muscular esquelética cada año, y se cree que esta pérdida afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo”, explica la autora principal, Ailsa Welch, en un comunicado citado por Study Finds. “Es un gran problema, ya que puede conducir a la fragilidad y otras consecuencias graves, como la sarcopenia, la discapacidad física, la diabetes tipo 2, La reducción de la calidad de vida y la muerte”, agrega.

“Sabemos que el consumo de vitamina C está relacionado con la masa muscular. Ayuda a defender las células y los tejidos que constituyen el cuerpo de las sustancias potencialmente dañinas de los radicales libres. Sin embargo, estos radicales libres pueden contribuir a la destrucción del músculo, acelerando así el declive relacionado con la edad”, continúa. “Pero hasta ahora, pocos estudios han investigado la importancia de la ingesta de vitamina C para los ancianos. Queríamos averiguar si las personas que comen más vitamina C tienen más masa muscular que otras personas”.

Y parece que la vitamina C es la clave para mantener la masa muscular después de los 50 años. El estudio utiliza datos de salud de 13, 000 adultos con entre 42 y 82. El consumo promedio de vitamina C se evaluó a través de un diario de alimentos de siete días. También se calculó la masa muscular esquelética, así como los niveles de vitamina C en las masas sanguíneas.