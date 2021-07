Por: Richard Diaz Chuquipiondo

Constantemente las personas reciben, mensajes que dañan su estado emocional, entre estos mensajes se encuentran: la vida está llena de problemas, la vida es un problema, hay que acostumbrarnos a los problemas; cuando en realidad los problemas no existen, son situaciones donde se pone en evidencia la incapacidad de superar ciertas situaciones adversas.

La incapacidad es la condición por la cual las personas no han desarrollado ciertos talentos, como tampoco se han preocupado por fortalecer ciertas debilidades; entonces cuando deben hacer frente a una situación que les exige tener competencia para los cuales no se han preparado.

La decidía, la falta de decisión de fortalecer habilidades y talentos, para hacerse más competitivo, es lo que coloca a muchas personas frente a situaciones complicadas. Entonces, el primer elemento, generador de problema, es la propia persona quien se resiste a mejorar su nivel competitivo.

Por otro lado, la situación adversa, es cuando las condiciones cambian; pero las personas quieren continuar haciendo lo mismo; entonces al final las personas, quienes se niegan a colocarse en la trayectoria del cambio, terminan por ser alejados, tristes y en mucho de los casos frustrados.

Algunos principios a tener en cuenta, para nunca tener problemas. Aceptación del cambio; aceptar que nada es estático, todo cambia y las personas deben alentarse a cambiar para mejorar. Los hijos crecerán y buscarán, su camino, en cada paso de su evolución física, se producirán conflictos, los cuales harán mejor a todos.

La tecnología acelera los procesos y reduce lo costos, por lo tanto, los empleos se disminuyen y esto es normal; por lo tanto, las personas deben constantemente actualizarse y capacitarse, para ser competitivos, en un mercado cada día más exigente, la relación con la tecnología debe ser permanente.

Nunca aferrarse a nada. La persona puede tener un excelente empleo; pero debe pensar que nada dura siempre; entonces debe tener un plan B, un quehacer si hipotéticamente, dejaría de trabajar, en ese empleo maravilloso, y junto a pensar en otra forma de generar ingreso, el ahorro es indispensable.

Muchas personas, gastan, tanto como ganan y cuando de pronto, por algún motivo, deben dejar el empleo, entran en crisis; primero, porque nunca se prepararon para otra actividad, y segundo, no tienen efectivo, para hacer frente al tiempo de desempleo, entonces se produce la crisis personal y familiar.

Hay personas muy débiles emocionalmente; por lo cual, cuando alguien les pide terminar la relación, entran en un período de frustración. El amor es de dos partes, y si una de las partes deja de sentirlo; entonces insistir en obligar a alguien a aceptar una relación es lo peor. Solo cabe mirar al horizonte y continuar siendo progresando; pues en el camino, es muy posible que esté esperado la persona indicada.

La vida no está llena de problemas; sino de oportunidades; todo depende del ánimo y la voluntad, con que se viva la vida. La felicidad no son los pequeños momentos, es cada momento, que una persona decida disfrutar: estudiar matemáticas, hacer ejercicio, cambiar de empleo, estar solo, empezar en una nueva ciudad…