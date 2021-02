La policía fue llamada y tomó la decisión de cancelar la venta y cerrar la tienda.

Una tienda en Tokio, Japón, de vender más unidades de PlayStation 5 no terminó como se suponía. No solo no se cumplieron las reglas impuestas por la pandemia de Covid-19, sino que la policía finalmente fue llamada para cerrar la tienda.

Cuenta la PSU que la tienda, Yodobashi Camera, planeó vender las consolas con un sistema de lotería para evitar que muchas unidades terminaran vendidas en eBay (una práctica común desde el lanzamiento de PlayStation 5). Sin embargo, parece que el sistema no fue del agrado de muchos de los clientes, que rápidamente se agolparon en incumplimiento de las normas sanitarias impuestas por el estado de emergencia en la capital japonesa.

Por lo tanto, la policía finalmente tomó la decisión de cancelar la venta y cerrar la tienda. La situación fue captada en video por un usuario de Twitter, Dave Gibson, quien afirmó que “nunca ha visto este tipo de locura en Japón”. “Cancelaron la venta porque la gente está loca. Empujaron tanto que incluso los trabajadores retrocedieron”, se puede leer en el’ tweet ‘ de Gibson (abajo).