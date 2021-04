Tratando de luchar contra una segunda ola de Covid-19 y alcanzando récords en el número de muertes diarias, la India se enfrenta a otro problema: una mutación del virus. No hay datos suficientes para demostrar que la variante B. 1. 617, identificada en el país asiático ya en 2020, sea la principal causa del aumento de casos y muertes en las últimas semanas, pero su prevalencia está empezando a preocupar a la comunidad científica.

Identificada por primera vez el 5 de octubre de 2020 cerca de la ciudad india de Nagpur, la variante B. 1.617 ya tiene una prevalencia más alta que la variante británica: se detectó en el 24 por ciento de las muestras tomadas entre febrero y marzo en pacientes indios (contra solo el 13 por ciento de la variante británica B. 1.17).

También conocida como” doble mutación ” – debido a que se han identificado dos mutaciones, E484Q y L452R-esta variante india se señala como una de las causas de la nueva ola de infecciones en la India y se está propagando muy rápidamente en el país y el mundo.

“Esta variante ha atraído la atención y la estamos investigando”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de prensa el viernes.

“Tener dos de estas mutaciones, que se han identificado en otras variantes en otras partes del mundo, es preocupante”, dijo, y agregó que había una similitud con las mutaciones que aumentan la transmisión, y que reducen la neutralización, posiblemente disminuyendo la capacidad de las vacunas para prevenirlas.

Aunque la prevalencia de esta cepa es incierta en la India y en los países donde ya se ha identificado, el Reino Unido y los Estados Unidos, la comunidad científica ha expresado su preocupación por la probabilidad de que sea más transmisible e incluso más mortal que otros. Eric Feigl-Ding, investigador de la Federación Americana de científicos, escribió en Twitter la semana pasada que ” India puede convertirse en el Nuevo Brasil en términos de crisis.”

La doctora Surandipta Chandra, profesional de una clínica en Nueva Delhi, corrobora y afirma a Radio Internacional de Francia (RFI) que esta cepa “se propaga como un incendio en un bosque”.

“El virus se está adaptando inteligentemente y esta mutación india parece escapar a las pruebas. Muchos pacientes obtienen resultados negativos en las pruebas, pero desarrollan síntomas graves”, explicó.

Como explica Sharon Peacock, directora de COG-UK y profesora de Salud Pública y microbiología en la Universidad de Cambridge, “b. 1.617 tiene varias mutaciones que están presentes en otras variantes de interés / preocupación”. Sin embargo, esta mutación “se asoció con una neutralización más débil del virus por plasma convaleciente de personas infectadas con SARS-CoV-2 y/o algunos anticuerpos monoclonales en experimentos de laboratorio”, explicó a la publicación Science Media Centre.

No se puede garantizar que la nueva cepa con “doble mutación” sea la culpable, pero en los últimos días el número total de infectados en la India ha superado los 15 millones. Solo en las últimas 24 horas, se han confirmado 1.761 muertes por covid-19, un nuevo récord de muertes, y el número de infectados continúa por encima de los 250 mil días.

Variante india puede ” convertirse en una preocupación”

La nueva cepa, conocida como la variante india, pone de relieve la naturaleza insidiosa de los virus y amenaza con impedir los esfuerzos para contener la propagación en la India, a pesar de las estrictas medidas de contención, especialmente porque esta mutación ya se ha identificado en otras partes del mundo.

“Nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que nos enfrentábamos a una variante real. Tuvimos la confirmación en diciembre y hoy se está extendiendo muy rápidamente y está presente en cada vez más muestras”, admitió a Le Monde el genetista Rakesh Mishra, Director del Centro de Biología Molecular y Celular (CCMB).

De hecho, India está presenciando un fuerte aumento en los casos de Covid-19 en las últimas semanas, pero la pregunta que ha generado dudas este aumento está asociado con la variante, el comportamiento humano o si a ambos.

“No está claro en este momento si B. 1.617 es el factor principal para la vacante actual”, dijo Sharon Peacock también.

“B. 1. 617 representa casi el 70 por ciento de los genomas analizados en la India, lo que indica que la variante es común (…), aunque este es un porcentaje muy pequeño en comparación con el número total de casos de infección”, continuó. “La mayoría de los casos aislados secuenciados por la India se originan en Maharashtra y Bengala Occidental, pero B. 1.617 ha sido identificado en varios otros estados. Y hay que tener en cuenta que estos datos pueden verse influenciados por la selección de muestras para secuenciar genomas que son desiguales entre los sitios”.

También Danny Altman, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres, declaró en el programa británico de ITV “Good Mornig Britain” que B. 1.617 puede “convertirse en una variante de preocupación”.

“Estoy preocupado por todas las variantes. Creo que nuestro plan de descontaminación va bien, y por el momento estamos bien, disfrutando de la reapertura. Pero hay variantes indias, sudafricanas, brasileñas, etc. y representan una amenaza”, dijo Altman.

“Actualmente, esta variante en particular se define como una variante bajo investigación, no como una variante de preocupación porque aún no ha subido a ese nivel. Mi suposición de todo lo que he visto es que se convertirá en una variante de preocupación”, enfatizó.

El médico británico Paul Hunter también expresó su preocupación, en una entrevista con The Guardian, sobre esta nueva variante identificada en la India, ya que las ” dos nuevas mutaciones, que trabajan juntas, pueden ser mucho más problemáticas que las variantes sudafricana y brasileña, que cada una tiene una sola mutación”

El experto de la Universidad de East Anglia también reconoció que es necesario tener cuidado con las vacunas contra la Covid-19, ya que es posible que la inmunización no sea tan efectiva con mutaciones y nuevas cepas.

Una cosa es cierta: esta “doble mutación” se está propagando más rápido de lo que los expertos predijeron y ya se ha detectado en varios países como Australia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Namibia, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos.

“Parece que se está propagando más rápido que las variantes ya conocidas”, dijo Rakesh Mishra, Director del Centro de Biología Celular y Molecular, en una conferencia de prensa. “Tarde o temprano, va a prevalecer en todo el país, dada la forma en que se está extendiendo.”

Sin embargo, mientras reconoce que B. 1.617 tiene “las características de un virus muy peligroso”, Rakesh afirma que no puede considerarse, por ahora, una cepa más mortal que las anteriores.

Aunque el gobierno indio ya ha actuado para tratar de combatir esta nueva ola y contener la propagación del virus y la nueva variante, el miedo ya ha llegado a otras regiones del mundo. El lunes, Boris Johnson canceló un viaje diplomático a la India, y el gobierno británico puso al país asiático en la “Lista Roja”.