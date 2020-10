Una vacuna candidata contra Covid-19 que se está desarrollando en China ha demostrado ser segura y capaz de inducir una respuesta inmune en voluntarios sanos en las primeras fases del ensayo clínico, según los resultados publicados este jueves.

Las conclusiones del ensayo clínico en fase inicial, que se publicaron este jueves en la revista científica “The Lancet Infectious Diseases”, también apuntan a niveles positivos de tolerancia a todas las dosis probadas, sin informes de reacciones adversas graves entre los participantes.

Las primeras pruebas de BBIBP-CorV, una potencial vacilante inactivada contra la Covid-19 que se está desarrollando en China, involucraron a más de 600 voluntarios sanos, entre los 18 y 80 años, permitiendo evaluar los efectos también en un grupo de personas mayores.

Según los resultados, se detectaron respuestas de anticuerpos en todos los voluntarios 42 días después de la vacilación, noticias alentadoras para los investigadores.

“Proteger a los mayores es un objetivo central de una vacuna exitosa, ya que este grupo de edad corre un mayor riesgo de enfermedad grave. Sin embargo, las vacunas son a veces menos eficaces en estos grupos, porque el sistema inmunológico se debilita con la edad”, explicó uno de los autores, Xiaoming Yang.

Entre los participantes mayores de 60 años, la respuesta fue aún más lenta, tardando 42 días hasta que se detectaron anticuerpos en todos los participantes de ese grupo de edad, en comparación con los 28 días necesarios para los participantes más jóvenes.

Por otro lado, los dos grupos también manifestaron diferencias con relación al nivel de anticuerpos, más alto en los participantes entre los 18 y 59 años.

Sin embargo, Este estudio no se desarrolló para evaluar la eficacia de la vacilación y, por lo tanto, aún no se ha podido concluir si la respuesta inmune inducida es o no suficiente para proteger contra la infección por el nuevo coronavirus.

En la primera fase, los autores buscaron encontrar una dosis segura ideal de la vacuna, basada en el virus SARS-CoV-2 inactivado y un adyuvante.

En los dos grupos, compuestos por 96 personas, la vacuna se probó en tres niveles de dosificación, con dos vacunaciones el día 0 y 28. Otro grupo de 48 personas recibió un placebo.

La segunda fase, a su vez, se descubrió para identificar el cronograma óptimo para la vacunación y se probaron solo cuatro hipótesis: una dosis o dos dosis en tres intervalos (entre los días 0 y 14; entre los días 0 y 21; y entre los días 0 y 28). Un total de 336 participantes recibieron la vacuna y otros 112 o placebo.

Las mayores respuestas de anticuerpos fueron inducidas por dos dosis de la vacuna en los días 0 y 21 o 0 y 28.

“Nuestros resultados indican que se necesita una inyección de refuerzo para obtener las mejores respuestas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que puede ser importante para la protección. Esto nos da información útil para un estudio de fase 3”, dijo Xiaoming Yang.

A lo largo de la enseñanza clínica, Los participantes no reportaron ningún efecto secundario y después de la primera y segunda vacilaciones se realizaron pruebas de laboratorio para evaluar la función de diferentes órganos.

De acuerdo con los resultados, no hubo eventos adversos registrados en los 28 días después de la vacunación y el efecto secundario reportado con mayor frecuencia fue dolor en el sitio de la introducción.

Los autores señalan algunas limitaciones del estudio, especialmente la duración del seguimiento (solo 42 días) y el hecho de que no se incluyeron niños ni adolescentes. Estos grupos sólo se incluirán en los ensayos clínicos cuando se completen los análisis de los datos de adultos.

Actualmente, hay 42 vacunas potenciales contra Covid-19 en la fase de ensayos clínicos.

La pandemia de Covid-19 ya ha provocado más de un millón noventa y tres mil muertes y más de 38,5 millones de casos de infección en todo el mundo, según un balazo hecho por la Agencia francesa AFP.

En Portugal, murieron 2.128 personas de los 93.294 casos de infección confirmados, según el boletín más reciente de la Dirección General de salud.

La enfermedad se transmite por un nuevo coronavirus detectado a fines de diciembre en Wuhan, una ciudad del Centro de China.

Después de que Europa le sucedió a China como centro de pandemia en febrero, el continente americano es ahora el que tiene más casos confirmados y más muertes.