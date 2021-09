La VACANCIA PRESIDENCIAL DEL SOMBRERO, no es golpe ES UNA DECISION POLITICA

El Congreso de la Republica, tiene la faculta indiscutible para vacar al Presidente, porque es una decisión política-no es legal ni judicial, ni mucho menos golpe de Estado- por los siguientes motivos, “Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso”, la misma que algunas voces, consideran que se debe variar a: “incapacidad sicológica y física declarada”, omitiendo como causa de vacancia la “incapacidad moral”, la decisión final sobre la vacancia la definen los votos.

Los revoltosos de la bancada proterruca de Perú Libre, se ahogan en un vaso de agua, presentaron una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que diera unas declaraciones que, afirman, buscan “justificar un golpe de Estado” en el país. Moción suscrita por la legisladora oficialista Kelly Portalatino, luego de que Alva señalara, en unas declaraciones publicadas el domingo por el diario Trome, que “la calle pide la vacancia” (destitución) del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué no salen y verifican en las calles?

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”. En declaraciones a TROME, la titular del Mesa Directiva exigió al presidente de la República realizar cambios en el Gabinete Ministerial, entre ellos el retito o remoción del jefe del PCM, Guido Bellido, debido a las denuncias de machismo.

Por qué tanta chilla, si el piso esta parejo? PALABRA DE MAESTRO MAS QUE EMPEÑADA!!! Es que acaso los peruanos no hemos aprendido a distinguir la realidad de una crisis de gobierno, por un cuestionado gabinete ministerial de impresentables, que esta es la verdadera agenda mediática que fabrica crisis que tanto en tanto, las propicia y provoca; que si hay que poner a un amigo, otro terruco o delincuente como primer ministro, ministro de trabajo, de cultura, del Interior, etcétera? El presidente tiene esa potestad, no me parece mal, pero nadie habla de ir al fondo de la cuestión, al origen de la crisis.

Lo que no habla la bancada proterruca de Perú libre, es la provocación constante del presidente del “sombrero luminoso” al nombrar en cargos de confianza y estratégicos a personajes sin experiencia en el cargo, a prontuariados como el cuestionado jefe de la DINI, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LATORRE y su relación familiar con Richard Rojas, brazo derecho del dueño de Perú Libre. Mejor dicho, la DIRECCIÓN DE NACIONAL DE INTELIGENCIA en manos de Vladimir Cerrón, que tiene sentencia judicial, denuncia por la Procuraduría y está investigado por la Fiscalía???

A quién le ganó esta joyita? El flamante jefe policial fue comisario en Catabamba, Chota, Cajamarca, y tuvo una actividad de 23 años. Llegó al grado de mayor y pidió su pase al retiro, el cual fue concretado en diciembre de 2020. Fernández tiene tres registros de inaptitud para el ascenso. En 2003, por tener sentencia condenatoria aunque con libertad; en 2004, por obtener menos de 65 puntos en moral y disciplina; y en 2009 fue desaprobado en conocimientos.Su designación se detalla en la resolución suprema 097-2021-PCM, suscrita por el mandatario Pedro Castillo y por el premier Guido Bellido, el cual ha sido publicada en El Peruano.

Diversos medios de comunicación informaron que Fernández Latorre, el cuestionado nuevo titular de la DINI, se refirió a una de las sentencias judiciales en su contra, la cual se relaciona con el delito de enajenación con una condena condicional en 1999. En entrevista con Cuarto Poder, desconoció el caso asegurando que fue él la víctima, donde le quitaron su arma y carné. «Esa de enajenación: fui víctima de un asalto y me robaron mi arma y carné. Eso la justicia militar lo tipifica como enajenación, pero ustedes (periodistas) pueden corroborar que fui víctima. Se sentó la denuncia en la comisaría de Barranco. No tengo antecedentes, no he sido investigado por corrupción, jamás he llevado mi vida con honor y dignidad e integridad como siempre», son sus argumentos.

Un nombramiento, sospechoso cuando la Fiscalía apunta a los Dinámicos del Centro y otra Organización Criminal que financió la campaña electoral del “prosor” Castillo, con fondos públicos? se sabe según lo manifestado por la excongresista Yeni Vilcatoma en Willax, que “en los próximos días les llegará la información al Ministerio Público de las personas que están denunciando a Vladimir Cerrón? ¿Acaso estas provocaciones son malas decisiones del hombre del sombrero que generan una abierta indignación?

¡¡¡Se venció al terrorismo de Sendero Luminoso, pero no se le enterró con cemento!!! Bastó solo treinta días para que el senderismo instalado en el Ejecutivo destruya veinte años de arduas, inteligentes decisiones; sacrificios del pueblo y perseverancia general que salvaron a un país entonces económicamente quebrado y socialmente devastado.

¿Queremos volver a esas épocas? Décadas de discrepancias ideológicas y/o rivalidades caudillistas que produjeron sucesivas divisiones en Patria Roja, hasta que a inicios de 1970, Abimael Guzmán encabezó una escisión que, salvo pequeños núcleos en otros lugares, sólo logró arrastrar al Comité Regional de Ayacucho. Surgió así el PCP-Sendero Luminoso (SL), fruto de una doble derrota. Por un lado, en la lucha interna en Patria Roja. Por otro, en el movimiento social, pues un año antes, a raíz de un masivo movimiento por la gratuidad de la enseñanza en las principales ciudades de Ayacucho (Degregori, 1990)?

¿Dónde el gobierno militar del Grl. Velasco (1969-1975) desató una fuerte represión que desarticuló el Frente de Defensa y llevó al repliegue del movimiento social en la región, así como de los cuadros de Sendero Luminoso, supuesta semilla- de la derecha bruta y achorada- que incubó a Sendero Luminoso/MRTA impulsando un cuarto de siglo de atroz terrorismo? ¿Cuya derrota estratégica se debió al campesinado organizado en Comités de Autodefensa Civil o Rondas Campesinas que empantanó, aisló y arrinconó a SL, hasta la captura de Guzmán por parte del GEIN? .

Todo lo avanzado en los últimos veinte años fue dinamitado, en apenas 30 días, por el régimen castrochavista, senderista que lidera el clan polpotiano de Pedro Castillo y Viadimir Cerrón, en complicidad del “lagarto” Vizcarra y “el Quijote” morado Sagasti, que le dejaron el camino listo de la mano de un dudoso JNE. Hoy los escombros del Perú próspero y emprendedor están a la vista: No hay inversión extranjera, crece el déficit fiscal, pasando por angustia presupuestal, multiplicación de la deuda interna y externa, devaluación; y por si fuera poco, inflación. Ese cáncer que mantuvo en estado comatoso al Perú durante un quinquenio, tras haber registrado el índice inflacionario más alto del planeta.

De “yapa” la calificadora Moody’s nos da un tiro de gracia, por primera vez en dos décadas, el Perú bajó el grado de inversión por su “entorno político continuamente polarizado y fracturado, que ha debilitado considerablemente la capacidad de formulación de políticas públicas, lo que ha afectado negativamente la confianza de los inversionistas, especialmente por los controvertidos nombramientos del gabinete, las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y las crecientes tensiones dentro del partido gobernante, han puesto de manifiesto varios riesgos para la gobernabilidad general.

Como ciudadanos peruanos no debemos olvidar la historia de nuestro país. “Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. No olvidemos, ninguno de nosotros quiere que esos tiempos vuelvan: Al inicio de la década de los 90 nuestro país estaba sumergido en una crisis, apagones todos los días, coches bombas, atentados, etc, todos estos hechos sangrientos tenían como cabeza a una persona: Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Era un cáncer que estaba acabando poco a poco con todo lo que encontraba a su paso, ellos creían que el uso de las armas estaba justificado por los fines de la revolución.

¿Las calles hablarán tal como la afirma la presidenta del Congreso de la República? Pago por ver.