El presidente estadounidense Donald Trump ha puesto este domingo a la Unión Europea a la cabeza de la lista de los principales “enemigos” de los Estados Unidos, junto con Rusia y China, en una señal de deterioro de las relaciones transatlánticas, horas antes de una cumbre con el presidente Vladimir Putin que muchos de los líderes europeos temen que sirva para ampliar aún más la brecha existente entre Europa y América.

Trump, que la semana pasada amenazó con salir de la OTAN, acusó a Alemania de ser “prisionera” de Rusia y criticó la forma como Theresa May está negociando el Brexit, se le preguntó durante una entrevista a la cadena CBS News acerca de cuáles son los principales enemigos de los Estados Unidos y no dudó en la respuesta.

“Tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hicieron en el comercio. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos y China es un enemigo económico”, dijo Trump, añadiendo: “Esto no quiere decir que sean malos, sino que son nuestros competidores. Respeto mucho a los líderes de esos países, pero en términos comerciales, se han aprovechado de nosotros”.

Sobre el encuentro de este lunes con Putin en Helsinki, Trump admitió que “las expectativas son bajas” y culpó a la investigación de la supuesta injerencia de Moscú en las presidenciales, a la que volvió a referirse como “caza de brujas”.

“Trump me dijo para procesar la UE” Donald Trump le aconsejó a la primera ministra británica, Theresa May, la “procesar la Unión Europea” por causa del Brexit en vez de negociar. Preguntada en una entrevista con la BBC sobre el consejo que el presidente de los Estados Unidos le dio, May reveló: “me dijo para procesar la UE. No negociar, procesarlas”, explicó May, que dijo haber respondido a Trump que tal “no era posible”. “Quiero negociar y obtener el mejor acuerdo posible”, aseguró.

La insistencia en las críticas a Alemania Trump volvió a criticar a Alemania por causa de los acuerdos energéticos con Rusia, afirmando que “es ridículo” que los Estados Unidos utilicen el dinero para proteger a un país que da millones al enemigo. “Lo que es que Alemania está haciendo? A agitar una bandera blanca?”, cuestionó.