Ya hay 1,5 millones de coches eléctricos circulando en la Unión Europea, pero en cuatro años podría haber siete millones, en su mayoría producidos en el bloque. Este es el objetivo de la European Battery Alliance, que financia alrededor de 70 proyectos industriales.

Uno de ellos es la asociación franco-alemana ACC para la fabricación de baterías de iones de litio. Patrick de Metz, jefe del departamento de Asuntos Ambientales de SAFT, la compañía francesa de baterías que participa en la asociación, subraya que es crucial aumentar, internamente, el suministro de materias primas para futuras innovaciones, ya que la Unión Europea depende mucho de las importaciones asiáticas.

“Hay varias iniciativas, en diferentes países europeos, para obtener materiales originarios del territorio europeo. Y también hay un gran esfuerzo por parte de la industria del reciclaje, porque necesitamos materiales de baterías recicladas para alimentar las fábricas. Por lo tanto, estas dos fuentes de materias primas deberían ayudar a cerrar la brecha entre la capacidad disponible actualmente y la capacidad que necesitaremos en los próximos años”, explicó Patrick de Metz ”

El ejecutivo de la comunidad anunció que el bloque quiere ser el segundo mayor productor mundial de baterías de iones de litio para 2025, detrás de China.

Por eso. necesita capacitar al menos a 800 mil trabajadores y obtener 15 mil millones de euros, de fuentes privadas, para proyectos de extracción de materias primas.

