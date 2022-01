La TECNOLOGÍA y el FÚTBOL ¡Descúbralo!

By

La tecnología y el futbol – Más vale tarde que nunca y eso es precisamente lo que le ha ocurrido al fútbol al adoptar las nuevas tecnologías. Primero fue la tecnología de línea de gol que tantos años llevaba en espera, después el famoso y divisivo VAR, y ahora llega el “Ojo de halcón”. Sin embargo, no hay ningún tipo de acuerdo entre las distintas ligas y campeonatos a la hora de utilizarlos, creando aún más división en el mundo del fútbol.

El primer dispositivo utilizado fue para evitar los goles fantasma que tanto dan que hablar. La historia está repleta de ejemplos pero no fue hasta el famoso gol de Lampard contra Alemania en el Mundial del 2010 cuando se decidió utilizar la tecnología de línea de gol, que detecta automáticamente si el esférico ha cruzado la línea. En el caso de Lampard, parece que todos vieron claramente como el balón cruzaba la línea excepto el propio árbitro. Como resultado del gol anulado, Inglaterra cayó eliminada. Curiosamente, Inglaterra se benefició de un tanto muy similar contra el mismo rival en el Mundial de 1966, que acabaría llevándose a casa por primera y única vez en su historia la copa.

Los defensores

La mayoría de aficionados ha acogido con los brazos abiertos cualquier innovación tecnológica que evite los famosos errores arbitrales. De finales perdidas a descensos injustos; pasando por perder las apuestas de fútbol que ofrecen las diferentes casas de apuestas online tales como el ganador de un encuentro o el jugador que marcaría un gol, la tecnología permite corregir decisiones precipitadas o provocadas por la falta de visibilidad o el ritmo vertiginoso del encuentro, razones más que suficientes para muchos seguidores.

Además, las ayudas tecnológicas como la de la línea de gol o el nuevo “Ojo de halcón” para detectar fueras de juego son automáticas, por lo que no se pierde tiempo en revisarlas, algo que se aprecia en todos los sectores. Por otra parte, el nuevo VAR ha sido actualizado para facilitar la toma de decisiones.

Los detractores

Los detractores de la tecnología en el fútbol suelen centrarse en el ritmo de los partidos y como se ve afectado por largas pausas para revisar jugadas conflictivas como fueras de juego, penaltis o expulsiones. Evidentemente, depende de cada colegiado tanto el consultar el VAR como la decisión final tras la consulta. Cierto es que, en ocasiones, se pueden llegar a perder más de 5 minutos durante las consultas pero suele ser en casos complejos en los que hay que interpretar el reglamento.

Por otra parte, la tecnología de línea de gol no afecta para nada el ritmo del partido, ya que no hay que detenerlo en ningún momento, pero también ha recibido sus críticas. En este caso, se deben a un tema económico y son los propios clubes y sus respectivas federaciones los que prefieren no utilizarla debido al precio de la licencia y al hecho de que se utiliza en muy pocas ocasiones. De hecho, la Supercopa de España de fútbol 2022 prescindirá de la tecnología por esas razones tras haberla incluido en ediciones anteriores.

Habrá que ver cómo evoluciona el deporte rey pero parece que los avances tecnológicos han llegado para quedarse. Solo queda esperar que, con el tiempo, el mundo del fútbol la acepte completamente como lo que es, una herramienta para corregir errores y hacer que el deporte sea más justo.