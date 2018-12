Semanas después de que la sonda Solar Parker de la NASA completara el viaje más cercano al Sol de toda la historia, los datos de ese vuelo comenzaron a llegar a la Tierra, revelando la primera fotografía de la atmósfera del Sol.

La sonda hizo su primer sobrevuelo al Sol entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre, días en que atravesó a alta velocidad la parte más exterior de la atmósfera solar conocida como la corona solar. A través de su dispositivo inalámbrico, La sonda Parker fotografió desde adentro esa capa gaseosa cargada de partículas de viento solar.

La agencia espacial estadounidense reveló la foto el pasado día 12.

Our @NASASun mission, Parker Solar Probe, is flying closer to the Sun than any spacecraft before, speeding through the corona & collecting never-before-seen data with four cutting-edge science instruments. Now, it's time to start solving solar mysteries: https://t.co/3WbedPsfJH pic.twitter.com/ndUz9uTRXg

