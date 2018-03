La solidaridad supone para el Barça por el título de liga (1-0)

Es una cuestión de galones. Donde mana Messi, no poco enviados a nadie más. El argentino, con un gol de falta precioso, lideró la victoria del Barça contra el Atlético de Madrid (1-0). Con ocho puntos de la almohadilla, la meta promedio gana y un juego sólido, el Barça sonrió en la lluvia. El platero ya se puede ir preparando la placa de metal con el nombre del club, de la Ciudad de Barcelona, ya se puede empezar a preparar el Desfile. La liga será un Barça que en caso de perder, va a hacer historia en el sentido negativo. Y en caso de ganar, cerrar con una copa en sus manos una temporada que comenzó con la herida de la supercopa de españa. Y para voltear esta situación, cuando ha jugado, el Barça ha hecho sus armas del Atlético. En la segunda parte, la solidaridad defensiva tenía tanto peso como el juego de la primera.

“lo que están haciendo Valverde es precioso, han defendido muy bien. Parecía que el Barça no podría jugar con un 4-4-2, y ahora lo hace” ella dijo con un elogio completo de envenenar a un Simeone que fue retirado del pecho a pesar del hecho de que sus hombres no estaban en la meta ni una sola vez entre los tres polos de ter Stegen. Los elogios son malos siempre, pero cuando estaban con el segundo, aún más. Y donde Simeone vio un buen Barça, muchos aficionados vieron una señal de debilidad de un equipo es muy cansado, que perdió la pelota en una segunda parte en la que la bandera fue siempre mantener muy alto Gerard Piqué irreductible. En Ter Stegen no era necesario para teñir, ya que sus compañeros estaban haciendo el trabajo en una muestra de solidaridad de un equipo con dos caras: el toque feliz de la primera, en la cara de pocos amigos para expulsar a los visitantes no están invitados a la segunda parte.

Fue uno de esos juegos diferentes. La mejor entrada de la temporada, una gran cantidad de reventa, los nervios en el estómago. Pero este Club ha demostrado que cuando hay un partido importante, sabe cómo competir más allá del juego. Valverde se entendía que se trataba de un día a ser valiente, a ser comprometidos a Coutinho salida para cerrar propietario de un equipo de gala que manaro es siempre una primera vez sólido. A pesar del hecho de que el Atlético se trató de abandonar el Club en el que siempre encuentran espacios, con Suárez arrastrando el medio, y Messi, bien ayudado por Coutinho, líder de las carreras que se terminaron en las ausencias a la frente. Y uno de ellos Messi fue enviar a la plaza de la gigante de Oblak, que premian los mejores juego en un Barça que él empezó a bailar al ritmo de Iniesta. Pero una vez que el manchego se lesionó, él pasó la danza en el sufrimiento, la alegría en la lucha. Entre el cansancio, la reacción de Simeone y la pérdida de Iniesta, un hombre con la habilidad de controlar el tiempo, el partido cambió en tan sólo 15 minutos, para descansar.

“Hemos sufrido, porque es como tienes que ganar en el Atlético de uno de Madrid. Hemos tenido algo de indecisión, que ha generado nerviosismo”, admitió Valverde, la mayoría del resto de Busquets capaces de ser tan intenso que cuando juega, como cuando habla. “Si la liga quiere ser el mejor en el mundo debería ver algunas cosas”, dijo en referencia al calendario, ya que el Atlético había jugado su último partido del miércoles en la casa, y el Barça, en jueves por la tarde en Las Palmas, de vuelta a Barcelona en las primeras horas. Si Simeone se deja a la prudencia, abandonados a la ducha, consciente de que iba a perder a una meta que por dos, Valverde tuvo que manejar los nervios de una André Gomes que terminó provocando un debate en las gradas, entre silbidos y aplausos. No se puede llegar al nivel de Iniesta, el portugués siempre parece tomar la decisión de que no toque. Cuando usted necesita para acelerar, se detiene. Y cuando toca correr, se queda clavado.

Rakitic, imperial

El Atlético, pero no fue capaz de tomar ventaja de, incluso a pesar de que se sigue que el invitado que aparece en una fiesta en la que no invitaron y crea una cierta incomodidad entre los hosts. Directo y agresivo, matalassers vino a través de una y otra vez en contra de Rakitic y Busquets, dos gigantes que erigió una caseta de peaje en el centro del campo, recaudant un montón de dinero cada vez que el Atlético perdió el balón. Y por último, siempre listo, Umtiti y Piqué fueron dejados fuera de juego de Diego Costa y unGriezmann desconocido. El Barça brillaba más que el francés, como si quisiera ocultar la firma del mismo, y Griezmann fue incapaz de aportar nada a un Atlético incapaz de encontrar huecos en una defensa donde ni siquiera el miedo de perder el Pique, con dolores en la rodilla, fue afectada.

los Nervios y pasión

para llegar más cerca del título, el Barça fue capaz de superposición de sí mismo en un handicap. Sin Iniesta, pierde el juego. Y más allá de propietario de un equipo con 10 fijo, no tiene la profundidad de armario ideal para administrar los partidos como me gustaría. Valverde sabe que está trabajando, que es la guardia pretoriana, y ambos dependen de él, esto es cansado, un hecho que llevó el partido en el terreno de la épica. Y aquí, como si quisiera sondear a matalassers, el Club se destacó en el juego que tiende a dominar el Atlético. Y todo, con Messi marca el camino. El argentino, que dio cubriendo todos los espacios, recuperando balones, haciendo que el pie firme en cada duelo directo. Por el camino, yo estaba mirando a Coutinho y Andre Gomes, dijo que lo que tenía que hacer: dejar el alma contra un Atlético que no muerden, y sólo cobró un gol del nacimiento., anulado por fuera de juego de Diego Costa.

“Fue un partido importante, porque no es el mismo que el segundo lugar se puso en dos o que tiene ocho. El día de Girona, todo el mundo estaba lanzando confeti y el otro día estábamos todos con las manos en la cabeza. Ahora vamos a volver a tirar confeti. Este es el mundo del fútbol”, dijo Valverde. Un partido de fútbol que en días como estos, bajo la lluvia, deja de ser un juego. Y los futbolistas fueron a jugar un segundo tiempo lleno de errores, de tensión. En el Barça, encontró espacios, pero fue incapaz de juzgar. En parte, porque Luis Suárez topava una y otra vez contra la selección de pareja Giménez. Un duelo que resumió en un partido que jugó con la pasión que trae el Barça para el título. Pero para hacerlo, compruebe las armas del adversario. La solidaridad de la defensa tenía tanto valor como el genialites Messi.