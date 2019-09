Fue en abril cuando la NASA reveló la primera foto de un agujero negro pero, por impresionante y llamativo que sea la imagen, es difícil tener una idea de lo que está pasando realmente. Pues bien, la agencia espacial estadounidense ha creado una simulación que permite visualizar el agujero negro en cuestión.

La simulación se creó utilizando software disponible en el Centro Espacial Goddard de la NASA y trata de demostrar la fuerza gravitacional del agujero negro tan fuerte que ni la luz puede escapar. Puedes ver la simulación abajo.

Simulaciones y videos como este nos ayudan a visualizar lo que Einstein quiso decir cuando dijo que la gravedad distorsiona el tejido del espacio y el tiempo. Hasta hace poco, estas visualizaciones se limitaban a nuestra imaginación y programas de ordenador. Nunca pensé que sería posible ver un agujero negro real”, afirma el responsable de esta simulación, Jeremy Schnittman, en el sitio web de la NASA.

Visualize a mind-bending black hole 😱

The gravity of a black hole is so intense, it distorts its surroundings like a carnival mirror. Simulations help us see what Einstein meant when he said gravity warps the fabric of space & time. Get sucked in: https://t.co/9TK79WZ6Fr pic.twitter.com/B6k7cHjpA6

— NASA (@NASA) September 26, 2019