La Responsabilidad y la Autonomía Universitaria

Si alguien mira un diploma peruano de título o grado universitario verá el escudo de la nación; pues son entregados a nombre de Perú; en términos contractuales, por este motivo las universidades deben obtener una licencia de uso, el Estado en su derecho ha establecido los requisitos mínimos.

Respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos, hay empresas, que teniendo todas las facilidades financieras para obtener recursos y proporcionar un excelente servicio, desean obtener la licencia de la Nación, bajo sus térmi nos y condiciones, por este motivo se han propuesto controlar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, y de esta manera, adecuarla a sus intereses.

Los empresaurios peruanos, quieren organizaciones controladoras, sometidas a sus intereses, para continuar brindando servicios de pésima calidad, y para esto objetivo reciben el apoyo de la casta política, cuya actividad son generar privilegios, victimizando a un grupo social, como es el caso del transporte público, donde el vínculo de empresaurios y casta política es fácil de percibir

Para colocar un ejemplo coloquial sobre la situación universitaria diremos:

Un joven ha cumplido 18 años entonces pide una reunión con sus padres y les dice, “ahora soy mayor de edad y puedo hacer lo que quiero, pero continuaré viviendo aquí, porque esta es mi casa; pero desde ahora llegará a la hora que me da la gana; pero ustedes deben continuar pagando mis cuentas y además no tengo ninguna obligación de hacer nada para ustedes”, es de esta manera como los empresaurios entienden sus derechos.

El empresaurio quiere obtener lo que desea, bajo sus condiciones. Quiere emitir diplomas a nombre de la Nación, sin cumplir los requisitos para la licencia. Si fueran consecuentes con sus deseos entonces, pedirían una autonomía sin licencia de la Nación, como se dan en otros países donde los títulos y los grados se dan a nombre de la propia universidad, es decir existe un total sinceramiento de la condición de libre mercado.

Pero los empresaurios no son emprendedores, son corruptos, pues su modelo mental es de saqueador de los activos del Estado en combinación con la casta política, de esta manera hacen una sinergia negativa, pues los empresaurios brindar pésimos servicios y productos a cambio la casta política proporciona blindaje para las operaciones, como los contratos leye, la entrega de mercado en forma de transferencia de empresa; por eso la contaminación del mar ha sido silenciado y sobre la deforestación de la amazonia no se dice nada.

El Origen y la Responsabilidad de la Universidad

Retomando al tema de la universidad, su origen se ubica la reunión de los masones, al lado de las catedrales europeas en construcción, siglo XII, por ese tiempo había una competencia respecto a la construcción de iglesias y catedrales, entonces cada día los constructores tenían nuevos retos, por este motivo los albañiles o masones, debía fortalecer su conocimiento puro y aplicado, en cuanto a las autoridades clericales, comprendieron dicha necesidad, pero bajo su vigilancia.

La universidad surge entonces con el objetivo principal el desarrollo del conocimiento básico y aplicado, con una dirección, el desarrollo industrial –en el primer momento el de la construcción-la institución universitaria se expande y en cada modelo económico adquiere su propio a porte, la Universidad colonial, tenía como objetivo formar profesionales, es decir la clase media de sus colonias, es decir personas defensoras del modelo primario exportador; al obtener beneficios al contribuir con el saque de los recursos naturales.

En Perú la independencia, no significó el cambio del modelo económico, sino su ampliación y el inicio de la consolidación como modelo mental, por eso la discusión de la casta política, no es como promover el empoderamiento de las personas y el desarrollo de riqueza bajo el principio de la creación de valor; sino como saquear y repartir los ingresos legales e ilegales de la explotación de los recursos naturales, por eso el populismo de derecha e izquierda son los más votados en los países del hemisferio sur, porque prometen un mejor reparto.

La reforma universitaria de 1919, en América Latina, fue una acción por orientar a la universidad a asumir su responsabilidad social. Como toda acción de cambio -sobre el cual no se conoce la orientación ni el destino- se inicia con la formulación de ideas; sin embargo, cayó en la ideologización política, generando un mayor retraso del desarrollo del país.

Para comprenderse plenamente que son las ideologías, son un conjunto de ideas, con total independencia de las ciencias, pues las pueden incluir o no, incluso usarlas fragmentariamente para consolidar una propuesta ideológica cuyo objetivo es liderar a otros seres humanos, en algunos casos pretende el poder gubernamental, la ideología es neutra, no tiene calificación cualitativa por si misma; pero se la valora socialmente por las acciones de quienes, supuestamente las ponen en práctica.

Las personas altamente ideologizadas, están muy distantes de la verdad objetiva, es decir de la ciencia y muy comprometidas con imponer su subjetividad, por eso se muestran pasionales y pueden defender argumento disparatador por horas, incluso todas sus vidas, se preparan detalladamente para debatir, para atacar verbal, algo opuesto a los científicos, que no les interesa ganar una discusión, sino presentar y defender los resaltos de sus investigaciones.

La universidad peruana se ideologizó en el supuesto de la búsqueda de construir un camino, para mejorar el país, lo cual como objetivo es loable; no obstante, el exceso de ideologización, genera una falta de conocimiento científico de procedimientos para convertir buenas ideas en realidad, por eso es muy fácil que personas altamente ideologizadas, al momento de asumir la gestión de una organización, concluyan por sumarse a la corrupción y terminen aportando a la miseria de la población, en lugar de impulsar el desarrollo.

De los claustros universitario las ideologías pasaron al ámbito gubernamental incrementando el problema del país, es decir la reforma de 1919, no pudo construir la libertad y el desarrollo social; pues sus ideologías se construyeron sobre la base de mantener el modelo primario exportador, es así como supuestos revolucionarios, se convierten en corruptos, y de acuerdo a investigaciones de la fiscalía, algunos partidos políticos podrían ser organizaciones criminales para delinquir.

Cabe resaltar que el modelo primario exportador, ya no es mero modelo político económico, sino es el modelo mental de la casta política y de gran parte de los ciudadanos, quienes considera la corrupción no como un problema, sino como el mecanismo de capitalización, incluso es considerado el estilo de vida, por eso el poder legislativo y el poder ejecutivo, discuten con violencia, pero apoyan leyes y normas para consolidar la corrupción.

Las universidades públicas no han sido ajenas al “pragmatismo político”, pues han sido dirigidas por personas con esta mentalidad es decir mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible y lograr la prosperidad económica personal a partir del cargo, por ello el nivel de investigación es bajo nivel, los egresados deben esperan años para recibir sus diplomas, y sus trámites duran una eternidad; pero como todo en la administración pública se puede acelerar con un contacto. La universidad, pese al deseo de los reformistas de 1919, continúa siendo el baluarte de sistema, porque el desarrollo no se consigue con ideologías, sino con la aplicación de la ciencia.

En los países donde la universidad partió de su origen real es decir generar conocimiento científico han progresado y sus sociedades tienen un beneficio amplio; porque la formación científica, prepara a las personas a tomar decisiones objetivas y construir su destino con innovación.

La Universidad con Propulsor del Desarrollo Económico y Social del País

La ley de universitaria del 2014, en el Perú, es un punto de cambio para orientar a la universidad a su verdadero fin como es la producción del conocimiento científico, tanto pura como aplicada; sin embargo, la burocracia universitaria desea mantenerse en sus dogmas, pues es difícil cambiar un modelo mental, para contextualizar este punto:

Alrededor del 99% de las tesis de todos los niveles en el país son aplicadas, no experimental y correlacional. Esto para quienes investigan significa el alcance inicial, es decir investigar si algo, tiene alguna relación con otro elemento, como ejemplo, la corrupción es causa de los pésimos servicios de salud pública.

Obviamente estamos en un alcance muy bajo, pero esto es natural, el proceso de convertir a profesores, o divulgadores de conocimiento, en investigadores es un proceso; lo importante es continuar y aplicar los mecanismos para acelerar el proceso y los profesores pueden ser investigadores y aportar para el desarrollo del país.

Las actuales modificaciones, que el congreso quiere hacer a la ley universitaria, no sirven para transformar a la universidad en un agente del desarrollo; sino en un productor de profesionales, quienes no cumplan estándares de calidad mundial, porque hoy en día no se trata de ser competitivo a nivel local, esto sirve de poco.

Sobre la investigación las universidades públicas deben ser experimentales, pues solo de esta manera contribuirán al desarrollo del país, para llegar a este ambiento es de lo más sencillo para las ciencias sociales, no se necesita ninguna ampliación de presupuesto, paso seguido se demostrará:

Las micro empresas peruanas no logran superarse este nivel de desarrollo organizacional, porque los manuales de funciones y procedimientos delas grandes empresas no les sirven, es decir lo que los estudiantes de administración han estudiado es inaplicable para las micro empresas de los países del tercer mundo, sin organización dinámica y efectiva, no hay progreso; pero la universidad pública, en el Perú no han propuesto ningún modelo, para organizaciones empresariales con bajo capital del conocimiento y de trabajo multifuncional; entre uno de los motivos son los protocolos de tesis, las cuales exigen encuestas, como si estás fueran la única técnica de recolección de datos, entonces una micro empresa con 3 trabajadores no tiene la cantidad suficiente para aplicar cuestionarios.

Es decir, las universidades públicas, se miran desde y hacia adentro y si algo brillante sale de ellas no es un producto del sistema proactivo; sino del emprendimiento solitario y en algunos casos de docentes, quienes incluso deben defender el trabajo creativo de sus estudiantes; frente al Status quo.

Perú necesita iniciar una revolución tecnológica aplicada a los sectores emprendedores, basados en mejorar las organizaciones con sociatividad y proveer de tecnología intermedia, desarrollada expresamente, de esta manera el país puede alcanzar en unos cinco años un alto nivel competitivo; y para esto no se necesita incrementar el presupuesto de las universidades públicas, solamente encargarles la tarea con indicadores de productividad.