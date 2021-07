Conductora los acusó de hechos que no habían sucedido. Le exigen disculpas públicas y que aprenda a contrastar información

Juan José Muñico Gonzáles, líder del colectivo La Resistencia, mandó una carta notarial a la conductora televisiva Juliana Oxenford, donde la conmina a rectificarse de acusaciones de violentos que hizo contra sus miembros, entre otras.

“Son fanáticos, que son violentos, que son agresivos y que de pronto –eventualmente- podrían ser capaces de matar a palos a alguien. No me sorprendería”, “Lo que dice Keiko Fujimori no es verdad, no es cierto, porque La Resistencia sí está vinculada a Keiko Fujimori” y “El 24 de marzo, La Resistencia utilizaron palos para agredir a simpatizantes de Perú Libre. Y eso sucedió”, fueron algunas de las expresiones consideradas agraviantes.



Como se recuerda, este colectivo fue acusado falsamente por el mismo Pedro Castillo de haber asesinado a Sacarías Meneses, pero en pocas horas se confirmó que el de Perú Libre había mentido. La misma familia del fallecido aclaró que él nunca había estado en el lugar de los enfrentamientos, sino en el hospital, donde murió de cirrosis.

“La condición de verdad no la da usted ni sus prejuicios (…) Sus afirmaciones, Juliana, no tienen sustento material ni probatorio y por tanto califican de difamatorias”, agrega Muñico.

Cabe indicar que la carta fue ingresada la semana pasada a ATV, por lo cual se espera que Oxenford la mencione en su edición de esta noche.

“Lo que señala es falso, tendencioso, irresponsable, agraviante, difamatorio y adolece de honestidad (…) Debe conducirse con rectitud en la intención y rectitud de la intención y presentar la noticia de ambos lados de la historia (…) Usted es una persona que conoce perfectamente que toda información debe ser contrastada y gozar, al menos, de verosimilitud, antes de ser comunicada y ofrecida a la opinión pública”, son algunos argumentos de La Resistencia.



“Le requiero que, en un plazo improrrogable, según lo descrito por la Ley No 26775 y su Reglamento, se rectifique en todo lo expresado respecto al colectivo La Resistencia y proceda a pedir disculpas públicas”, finaliza Muñico.