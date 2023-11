La presidenta Dina Boluarte se burló del Congreso y del país.

By

Sin embargo la Cancillería informó este viernes que la presidenta de Dina Boluarte se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, aunque “sin el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales”.

A través de un comunicado, la Cancillería, indicó que el encuentro bilateral, que fue confirmado el 30 de octubre por la Casa Blanca y reconfirmada hasta anoche, 2 de noviembre, no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales.

Explicó que esto ocurrió debido a que “los tiempos quedaron cortos».

Como se come ésto? Cuando ella misma anunció una reunión bilateral con el presidente de EEUU, Joe Biden, y está nunca se realizó? Somos, el hazmerreir internacional, una vergüenza, nuestra imagen como país está por los suelos.

La evidencia indica que nunca hubo ninguna reunión pactada. Si los noticieros fuesen sinceros dirían: «Biden cambió de pasadizo por el que tenía «agendado» pasar y Boluarte ya no tendrá la opción «agendada y bilateral» de sorprenderlo para sacarse una foto sin desenfoque con él, tal como sucedió con el Papa Francisco.

Tal vez la presidenta Dina Boluarte considera que una reunión bilateral es tomarse un «selfie»? La «viajera» y su cancillería mintieron al país en complicidad del bravucón Jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola, por forzar al Congreso que apruebe la ley que le permite a la presidenta Dina Boluarte despachar de forma remota cuando se encuentre en el exterior.

«Ya deberían ser destituidos y sancionados. ¿Este es el gabinete de lujo que aplaudió la DBA y su prensa servil y mermelera? Dina Boluarte está acumulando delitos… ahora sí corresponde adelanto de elecciones: pero, antes tienen que bajarlo al presidente del Congreso».

La presidenta lo pide a gritos con sus mentiras e inacción… hace tiempo reina la mediocridad sin careta, la ineptitud sin tapujos, la incapacidad e ignorancia sin vergüenza de muchos tipejos(as) que ostentan cargos de importancia en las diversas instituciones estatales.

Todas estas garrapatas, creen que el cargo o dinero cambia esa realidad: cada día nos vamos al hoyo, con la terrible resecion económica, crisis social, inseguridad ciudadana y violencia mayor en todo el territorio nacional y así dice en el extranjero que el Perú, vive en calma y en paz.