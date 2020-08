El 13 de agosto del 2015, de mis charlas de café con algunos colegas, llegué a la conclusión- que el origen de los escandaletes políticos y la prensa – es la mermelada y la hipocresía; que es el arte de fingir u ostentar creencias, virtudes, cualidades, y sentimientos que los políticos ineptos no poseen pero que la prensa “trafica” para ser agradables a los demás o alcanzar sus objetivos; es así, como la mermelada y la hipocresía se convierte en dos piezas fundamentales de esta manada de inválidos mentales y cobardes, que no respetan condición social, raza, religión y mucho menos a la decencia y la democracia. Ser corrupto e hipócrita es para algunos sabandijas, un escudo para llegar a la presidencia de la República, Congreso o para subir un peldaño más en la búsqueda del éxito político, con el apoyo de la prensa vendida.

Es común en nuestro país y para nadie es extraño, que muchos funcionarios optan por cambiarse de camiseta para seguir en sus cargos, protegerse y caerle bien al partido de gobierno o una sociedad de doble moral como la nuestra.

Es respetable, pero no justo, porque “estos conchudos” no ayudan para nada a construir un país más justo, equilibrado, con visión de futuro. Lo real, sólo piensan en ellos, no les interesa que la gran mayoría de peruanos reclamen justicia social.

Tenemos una clase de políticos, funcionarios “empresarios” camaleones; algunos cobardes que se protegen con el escudo de la hipocresía, existen otros que son “choros”, incapaces de lograr sus objetivos sin utilizar el espejismo de la hipocresía y el poder de la mafia de los medios de comunicación y el maquillaje de las encuestadoras; también existen alcaldes o gobernadores regionales- que prefieren patrocinar el deporte pero solo en época de elecciones, invierten dinero en la compra de uniformes deportivos, en la realización de campeonatos, para luego tomarse fotos y decir que han apoyado el deporte y lo seguirán haciendo si son elegidos por el pueblo, nuevamente.

En época de elecciones también abundan los “mecenas” o “narcos” que no pertenecen a ningún grupo político, pero “apuestan” con su “billete” las candidaturas de algunos para ganar las elecciones y después colgarse del poder, para ellos “el fin justifica los medios”.

Me preguntaba mis colegas y amigos ¿Qué parte de responsabilidad -en esta triquiñuela política- nos corresponde a nosotros como periodistas? ¿Creemos en la voluntad popular, en la fuerza de la sociedad como Estamento Único, como Poder, y que su palabra trasciende a que unos políticos gobiernen con su consentimiento? La respuesta se lo dejo a conciencia de cada uno.

En realidad, una sociedad no puede gobernar, por eso se apuesta por unos candidatos para que gobiernen en su nombre – políticos “maquillados” y financiados por intereses creados-, pero siempre ante el aval de la sociedad. ¿Complacencia? La democracia está más allá de los juegos de niños, que juegan a ser hombres.

Las categorías humanas, profesionales, intelectuales y políticas están marcadas por la dignidad, el honor y la transparencia, y no por querer ser lo que no se es. O por la creencia de ser relevantes ante una determinación, por ser la llave de una puerta política, cuando no es así, porque aún te exige mayor madurez, responsabilidad y compromiso. Ahí es cuando se demuestra la categoría profesional, intelectual y política.

Si es así, entonces ¿Cuándo acabaremos con la política de esa justicia anclada en los años 70, para combatir la inseguridad hoy y programar el Perú del mañana? Evitando sembrar el odio entre los peruanos, que trate de buscar objetivos comunes que nos unan?

¿Por qué no comprender a nuestra PATRIA como un sincronismo de Espíritus de temple uniforme en el esfuerzo y homogénea disposición al sacrificio diario de nuestras tareas, hombres y mujeres con aspiraciones de grandeza y deseo de GLORIA para todo el Perú?

Hoy después de cinco largos años con las guaripoleras de la concentración de medios, en que hemos cambiado? Objetividad, veracidad Independencia informativa? Jajaja