La prensa oculta que NIUBIZ ganó la licitación de ATU para las recargas de los Corredores.

By

1 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Resulta que ahora los bancos han creado un nuevo Club de la Construcción y simulan competencia miren:

Todas esas empresas tienen como accionistas a los mismos bancos socios de Niubiz: BCP, BBVA e Interbank, etc

Así es. Y sus ONGs sobonas, tampoco hablaran de la ATU.

Siempre no faltan los idiotas que dirán y por qué te arañas ¿Cuál es el problema que Niubiz ganó la licitación? Si ese beneficio sistema de pago, y se ganó por licitación?

Todo se hace por licitación, pero estás muchas veces se hacen «direccionadas». Se dan cuenta que todos los invitados son también accionistas de Niubiz? Mejor dicho, simulaban competencia los mismos accionistas de Niubiz: BCP, BBVA e Interbank? Dónde está el Indecopi? Esto se llama «concertación».

Habiendo varias empresas de POS, NO LAS INVITARON.

Los cojudignos sostienen que las empresas competidoras se dedican al servicio de medios de pago, ¿cuál es el problema que tengan los mismos accionistas?…

Pues bien, en un país comunista como el soñado por delincuente Castillo, Cerron, Bellido, Bermejo o la viajera de Palacio, el monopolio y la concentración la tendría el Estado, ¿eso quieren? Ya pues… un poco más me califican «perro del hortelano»…

«Huevinchos, si hay un problema, porque es causal de infracción. Tienen impedimento de contratar con el Estado, en un mismo procedimiento las personas jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico . Está en la Ley de contrataciones del estado».

Art. 11 del TUO de la Ley de Contrataciones



Porqué no acuden a una jurisprudencia del Tribunal de Contratación del Osce ?

Esto se llama COLUSIÓN… y el proceso se debe caer!!! Ojo, según la Defensoría del Pueblo, el segundo delito de corrupción más frecuente (por cantidad de procesos en curso) fue la colusión con 4493 procesos. Asimismo, hasta octubre de 2017, la colusión fue el tercer delito de corrupción que tiene un número tremendo de internos en establecimientos penitenciarios a nivel nacional (83 internos en total, pero deberían estar un número mayor ). Si eso fue hasta el 2017, cómo estaremos ahora con los últimos gobiernos corruptos? Es para llorar todos le sacan la vuelta al estado…