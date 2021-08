La POLÍTICA EXTERIOR PERUANA en Tiempos de Crisis

Por: José Antonio TORRES IRIARTE

El gobierno de Pedro Castillo con la designación de Guillermo Bellido como Presidente del Consejo de Ministros y de Héctor Béjar como Ministro de Relaciones Exteriores demostró que su visión política e ideológica se insertaba en el marxismo leninismo, más allá de matices y digresiones académicas.

La presencia reiterada en nuestro país del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, no forma parte de visitas protocolares o de la realización de eventos políticos habituales; sino por el contrario reafirman una línea ideológica; que pretende impulsar la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la refundación del Perú, como una República Plurinacional.

Los procesos políticos latinoamericanos deben ser comprendidos más allá del plano institucional y no podemos ser ingenuos de pensar que NO existe un proyecto político con abierta injerencia extranjera, que en pocas semanas trata de convertir una mera “transferencia de gobierno”, en una “toma de poder” con objetivos políticos de largo plazo.

El ex Canciller Béjar en su Discurso leído en Torrre Tagle, delineó la importancia de reinsertarnos en UNASUR y reposicionar la Comunidad Andina, no mencionando la importancia de las relaciones económicas internacionales, ni de los Tratados de Libre Comercio como instrumentos de inserción en los mercados internacionales.

Vladimir Cerrón aspira a ser canciller del Perú al igual que Nicolás Maduro en su momento

El renunciante Canciller, en mi concepto trató de expresar con la mayor claridad posible, la visión de política exterior de Perú Libre y Vladimir Cerrón. El fundador del partido de gobierno, hace pocos días declaró que eventualmente le “gustaria” ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de ese modo explicar a la comunidad internacional, la visión política e ideológica del gobierno peruano.

El señor Cerrón le asigna la mayor importancia a la Cancillería; no olvidemos que Nicolás Maduro fue Canciller de Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez. Desde la visión marxista leninista para el actual gobierno, es fundamental convertir “Torre Tagle” en un instrumento de propaganda política del gobierno de Pedro Castillo. Considero que no son prioridad del actual gobierno; ni el proceso de vacunación, ni la reactivación de la economía nacional.

Pedro Castillo y Vladimir Cerrón hacen política y tienen el propósito de afianzar un proyecto político, que goce de reconocimiento internacional de sus socios y aliados políticos de la región.

En América Latina, el llamado “socialismo del siglo XXI”, el “Foro de Paulo” y su sucedáneo el “Grupo de Puebla” tiene como propósito tener en el gobierno peruano un aliado importante. A la par, la Convención Constituyente en Chile, las elecciones Generales en Colombia (el próximo año) y en Noviembre en Chile; son decisivas para afianzar proyectos políticos refundacionales y autoritarios. Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se sientén respaldadas; a pesar de las violaciones de derechos humanos, la opresión y la pobreza.

Bejar estaba anclado en el pasado

El ex Canciller Béjar, en pocos días, logró no sólo agraviar a la Marina de Guerra, sino que reivindicó la Revolución Cubana, el movimiento guerrillero de los años sesenta, la nefasta experiencia del Velasquismo y no tuvo reparos en demostrar que su perspectiva internacional estaba anclada en el pasado y no llegaba a comprender los alcances de la globalización y la integración de mercados.

El Gabinete Bellido expondrá la política de gobierno ante el Congreso, en los próximos días; sin embargo más allá del debate parlamentario y el sentido del llamado “voto de investidura”; creo que la designación del Embajador Maúrtua de Romaña como Canciller, representa aparentemente una concesión a la oposición.

Las declaraciones del Premier Bellido (en las últimas horas) han sido claras, el Canciller debe impulsar la política exterior ceñida a los grandes lineamientos políticos del gobierno.

La política exterior del gobierno dudo que se aparte de los grandes lineamientos ideológicos de Perú Libre y de la visión que Vladimir Cerrón tiene de las relaciones internacionales. Nuestra Cancilleria en el gobierno de Pedro Castillo, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de propaganda política e ideológica.

Lima, 21 de Agosto 2021