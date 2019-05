La policía siempre encuentra nuevas soluciones para que se cumpla la ley, pero las autoridades turcas acaban de sorprender a todo el mundo con una solución muy original:

No, no nos equivocamos. La policía turca está poniendo coches patrulla en tarjeta a lo largo de las carreteras para asustar a los conductores. A estas alturas, debe estar pensando que esta solución está lejos de convencer a alguien, pero la verdad es que a lo lejos es fácil confundir esta tarjeta con un coche real.

Nada se dejó al azar, desde la silueta del conductor hasta el conjunto de luces de emergencia alimentadas por un pequeño panel solar.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por la Policía de Radford Road de Nottinghamshire. ¿Se dirige esta solución al Reino Unido? Sólo el tiempo lo dirá.

No hay forma de saber si esta solución está teniendo un efecto positivo en la reducción de la velocidad de los conductores turcos, pero una cosa es segura, está lejos de ser una mala idea.

We had these photos shared with us via Facebook, cut out cars with flashing lights on the road side? What are people’s thoughts? #goodidea #woulditwork #badidea pic.twitter.com/5y4oD9R6jM

— Radford Road Police (@RadfordRdCops) May 7, 2019