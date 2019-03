El Papa Francisco apartó su mano cuando algunos fieles intentaban saludarlo con un beso en el anillo del Pescador. El ala conservadora de la Iglesia Católica critica el comportamiento, pero el motivo puede haber sido puramente práctico.

El Vaticano enfrenta esta semana una nueva polémica, esta vez alrededor del Papa Francisco y los besos en su anillo. En un video que se grabó este lunes durante una visita al santuario de Loreto – y que pronto se extendió por las redes sociales – se ve al Papa separando su mano una y otra vez cuando los fieles intentan besar el anillo que usa en su mano derecha.

​También conocido como el anillo del Pescador, este accesorio simboliza el poder Pontificio. Cada Papa posee un anillo único, que luego es destruido cuando muere.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass … pic.twitter.com/CZUO8ppNfo — Catholic Sat (@CatholicSat) March 25, 2019

El saludo tiene historia. Durante siglos, los fieles han besado el pie del Papa como un saludo. Más tarde, se convirtió en un hábito hacer una reverencia y besar el anillo, un gesto con significado no sólo religioso, sino también político. En 1963, por ejemplo, el Presidente norteamericano John F. Kennedy optó por no besar el anillo del Papa Pablo VI para demostrar que, a pesar de haber sido el primer Presidente católico de los Estados Unidos, no era necesariamente sumiso a la Santa Sede.anillo

Pero esta vez fue el Papa Francisco quien se negó a besarle el , con el ala más conservadora de la Iglesia Católica aprovechando la ocasión para acusar una vez más al Sumo Pontífice de querer acabar con otra tradición religiosa. En Twitter, Los responsables de Rorate Caeli criticaron rápidamente la postura del Papa: “Francisco, si no quieres ser vicario de Cristo, entonces vete”.

Video: Francis, If you don't want to be the Vicar of Christ, then get out of there! https://t.co/mOZuWCO2GR — Rorate Caeli (@RorateCaeli) March 26, 2019

Austen Ivereigh, autor de la biografía Francisco, El gran Reformador: los caminos de un Papa Radical, recurrió a la misma red social para explicar que el líder de la Iglesia Católica “está asegurándose de que [los fieles] crean lazos con usted y no lo tratan como una reliquia sagrada”. “Es el vicario de Cristo, no un emperador romano”, añadió.

Saludos de 113 personas durante 13 minutos

James Reynolds, corresponsal de la BBC en Roma, defiende una teoría diferente. Según el periodista, El vídeo que circula en las redes sociales ha sido editado y sólo corresponde a una pequeña parte de una audiencia que ha sido mucho más larga.

Después de analizar las imágenes oficiales difundidas por la televisión Del Vaticano, Reynolds explica que Francisco estuvo 13 minutos siendo recibido por cerca de 113 monjes, monjas y feligreses. En los primeros diez minutos, 14 personas sólo decidieron saludar al Papa con un apretón de manos, mientras 41 otras se agacharon para besar tanto la mano como el anillo, sin ninguna protesta por parte del líder de la Iglesia Católica.

Fue después de los primeros diez minutos que el comportamiento del Papa cambió. Durante los 53 segundos que siguieron (la parte que aparece en el video compartido en las redes sociales), Francisco apartó su mano de 19 personas que trataban de saludar, un gesto que tendría como objetivo acelerar el proceso, ya que, posteriormente, el Papa se dirigió también para saludar a las demás personas que se encontraban en el santuario (algunas de las cuales en silla de ruedas).

Los Católicos citados por la agencia Reuters señalan también que sus predecesores, los Papas Benedicto XVI y Juan Pablo II, tampoco les gustaba que sus manos fueran besadas.