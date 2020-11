La pesca ilegal es un problema mundial que destruye los hábitats, agota los recursos marinos, perjudica a los pescadores legales y a las comunidades costeras. La pesca ilegal, no regulada y no reportada incluye actividades ilícitas como: pescar sin permiso o fuera de temporada, en zonas protegidas; utilizar artes de pesca prohibidos; no respetar las cuotas de captura; y no declarar o dar información falsa sobre el peso y las especies (pescadas o capturadas).

Hace un poco tiempo, EE. UU. alertó sobre la presencia de más de 300 barcos chinos cerca de Perú que se dedican a la pesca ilegal, asimismo se registró que un grupo de embarcaciones pesqueras chinas se desplazó desde la Isla Galápagos hacia los alrededores de las costas de Perú para realizar actividades pesqueras.

Actualmente, esta flota se encontraría frente a las costas de la provincia de Pisco, en el departamento de Ica; y de acuerdo con la declaración del Ministerio de Producción de Perú, las embarcaciones chinas no habrían ingresado al territorio marítimo nacional.

Esta situación es una alerta porque hay una conducta dudosa reiterativa de estas flotas, se sabe que esta ruta pesquera involucra también a más países de Sudamérica, por lo que están tomando las medias respectivas, para evitar mayores pérdidas; así como también seria una depredación de los recursos hidrobiológicos, básicamente de la biomasa marina; toda vez que este recurso esta libre por los agentes involucrados en la explotación .

Precisamente, el Ministerio de la Producción de Perú hace 2 meses aprobó una serie de normas para combatir la pesca ilegal por parte de embarcaciones de bandera extranjera que realizan actividades en alta mar frente a las costas peruanas. Así, cualquier pesquero extranjero que quiera ingresar al dominio marítimo peruano deberá tener instalado el equipo satelital SISESAT y enviar al Ministerio de la Producción un reporte y diagrama de la travesía de la embarcación durante los últimos seis meses previos a su ingreso en aguas peruanas.

Esta supuesta actividad ilícita de las embarcaciones chinas, son perjudiciales para nuestra economía porque afecta directamente a los pesqueros legales como también al Comercio peruano ya que se reduce el volumen de pesca en el litoral. Y en estos tiempos de pandemia se necesita un grado más fuerte de intervención por parte del Estado, porque la pesca pertenece al sector primario por alto consumo de nuestros pobladores; por su alto contenido vitamínico.

Por esta razón tenemos que defender nuestros recursos naturales, de nuestro territorio y a pesar que existe un Acuerdo sobre Medidas Del Estado Rector del Puerto, el mayor tratado internacional contra la pesca ilegal, el cual ha sido impulsado por la FAO y suscrito por muchos países y la Unión Europea; pese a que somos un país privilegiado y ser parte de las grandes reuniones ambientales organizadas por los países de Estocolmo, Sudáfrica y Brasil y por estas razones tenemos que erradicar la pesca ilegal por parte de los chinos en nuestro mar de Grau.