Por Jovino Huerta Ayala

Abogado Constitucionalista

Si bien, en Derecho todo es debatible, también lo es la forma como ha sido disuelto el Parlamento Nacional.

Pero lo que es inaceptable, sin duda, es la penosa actuación de Pedro Olaechea Álvarez – Calderón, quien dirige la Comisión Permanente del disuelto Congreso de la República. Reza el dicho: “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”.

Y traigo a colación (como prueba) este dicho, de los albores de la República Romana, pues mediante esta expresión se refería a la conducta que debe tener la esposa del Emperador, la cual demanda se debe guardar la compostura ante lo que se defiende.

Por ello, señor Pedro Olaechea, es lamentable que usted esté usando, su cargo de manera indebida e inmoral al querer usurpar funciones de un presidente del Congreso, para oficializar en el Diario Oficial El Peruano, el irregular nombramiento de su primo, Gonzalo Ortíz de Zevallos Olaechea, como miembro del Tribunal Constitucional.

Asimismo, llama la atención su penosa exposición ante la prensa internacional, de la cual la mayoría de peruanos sentimos vergüenza ajena, al verlo vapuleado por el periodista de la cadena de noticias CNN. Claro está que usted no nos representa, después de esa entrevista, tras la escueleada del periodista Mexicano ante quien usted no pudo defender ni siquiera el honor de su apellido de abolengo, nada lo salva, de su escasez mental, bien reza nuevamente otro dicho, “LO QUE NATURA NON DA, SALAMANCA NON PRESTA”. Esta aseveración condena a los que, ni estudiando en la mejor universidad podrán compensar lo que la naturaleza no les dio, sabiduría e inteligencia. Estos exabruptos ya se venían dando con sus declaraciones como en el caso del aumento del sueldo mínimo en nuestro país: “Si hablamos de 850 soles, adentro del Perú es mucho, acá [en Lima] puede ser poco” y la otra de sesgo machista en su primera entrevista como titular del Parlamento, donde Olaechea expresó: “Yo tengo un indicador bastante sencillo, que es que las peluquerías comienzan a bajarles el negocio (…) La mujer está pensando en los hijos, en la mamá, en la cuenta, en la casa, en planchar o en recoger la ropa (…) El único lugar donde se relajan realmente las mujeres es en la peluquería, es el único sitio donde se ocupan de ella”.

Dicho todo esto, los peruanos esperamos que usted. siente cabeza y deje de estar siendo utilizado por las fuerzas insanas de los partidos políticos sindicados por la justicia peruana como organizaciones criminales por haber recibido dinero sucios del holding de empresas brasileñas como Odebrecht que ha llevó al país al descalabro, y porque no decirlo a la disolución del parlamento. Tenemos aún esperanza de que Dios es peruano, y que saldremos muy pronto de esta crisis, y pienso más que nunca que cualquier nuevo Congreso que sea elegido, próximamente, será mejor que el que terminó expectorado.