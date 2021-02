“En medio de la pandemia la pobreza en nuestro país es una realidad que lastima la dignidad nacional; es una verdad que no puede esperar y para solucionarla se requiere creatividad, decisiones y un esfuerzo esmerado del gobierno y empresas privadas. La pobreza no solo es ausencia de ingresos, es más bien ausencia de oportunidades. No es ausencia de no tener, sino condición de no poder o el gobierno quiere que nos caiga “la tercera Ola”.

En verdad, Francisco Sagasti, no encarna a un gobierno de transición, solo es la continuación del Vizcarrismo sin Vizcarra. Aunque parezca mentira, se la hacemos fácil: con Resolución Suprema N° 005-2021-PCM, del 14 de enero del presente año, el gobierno morado del “Quijote de las Marchas”, acepta renuncia y encargan funciones de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI: Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor Coronel FAP (r) CARLOS HERNAN ILLANES CALDERON, al cargo de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI; dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 2.- Encargar al señor HUGO ANTONIO CORNEJO VALDIVIA, Jefe de Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, el puesto de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, en adición a sus funciones, y en tanto se designe al titular.

A mérito de que el presidente Francisco Sagasti y la premier Violeta Bermúdez nombraron como jefe de la DNI a Hugo Antonio Cornejo Valdivia, un general del Ejército en situación de retiro? Cornejo es recordado por haber trabajado como edecán del expresidente Alberto Fujimori. Tiene 60 años y pertenece a la promoción ‘Héroes de San Juan de Miraflores’. Es del arma de infantería y se graduó en 1981. En 2000 se desempeñó como edecán de Alberto Fujimori. Diferentes medios lo señalan como participante en la histriónica persecución a Vladimiro Montesinos en Chaclacayo, tras su regreso de Panamá. Asimismo en el allanamiento a la casa de la esposa del ‘Doc’, Trinidad Becerra. Al poco tiempo, Cornejo Valdivia acompañó a Alberto Fujimori al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, viaje que sirvió de excusa para que este último llegara a Japón, desde donde renunció por fax.

Aparecen más indicios que no hacen más que ahondar en la hipótesis de que el gobierno del presidente Francisco Sagasti es la continuidad de la administración del “lagarto” Vizcarra. Ampay, el Gral. EP (r) Hugo Cornejo Valdivia, es primo del vacado -y vacunado- expresidente Martín Vizcarra Cornejo, según reveló el programa de Beto Ortiz por Willax TV. Hugo Cornejo Valdivia es muy cercano a la madre del exjefe de Estado, Doris Cornejo, pues todos vivían en el distrito de Mariscal Nieto, en la región de Moquegua. Lo mismo, sucede con la actual ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo Mohme, es sobrina del hoy candidato congresal de Somos Perú, hija de Maria Eugenia Mohme y sobrina de “Chicho” Mohme. «Mi papá es primo hermano del señor Vizcarra», admitió Cornejo Mohme, y negó, a su vez, que haya llegado a la gestión de Sagasti por este parentesco: «Mi vínculo no tiene nada que ver con mi desempeño profesional». El maquillaje del diario La Republica, es gratuito?

Se justifique la “echada” en 2018 de la fiscal Sandra Castro y alerte a Martín Vizcarra de que un audio del caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, lo comprometía. Hay testigos. La relación de ciertos fiscales con el poder empieza a salir a la luz. Que en esta reunión se encontraba la fiscal Rocío Sánchez, sopretexto que el “caso era grande y había una gran mafia con Chávarry”. Que tal cuajo, se reunieron clandestinamente con “el lagarto” para pasarle la voz que el fiscal Pedro Chavarry estaba avanzando en su investigación y lo iba a meter preso. Porque la reunión no se hizo por conducto regular? Vizcarra desde que se sentó en el Sillón de Pizarro, se rodeó de Gustavo Gorriti (IDL Reporteros) y caviares con el cuento de su lucha frontal contra la corrupción, acabar con Alan y Keiko. Sabía su prioridad, tener el apoyo de la prensa, periodistas, opinologos, tik tokers, guaripoleras, troles, (había plata para ello), controlar todo el aparato del Estado especialmente el Poder Judicial y Ministerio Publico, sabía lo que se le venía e infiltro su gente más cerca y de confianza.

Que tal como lo relata Ricardo Uceda, antes de que estallara el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, en julio del 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra estaba informado de los pormenores por un miembro del equipo de investigadores del Ministerio Público, la fiscal Sandra Castro, una magistrada de confianza de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.Que, Castro y Vizcarra son vecinos en un condominio de departamentos en la calle Los Robles, de San Isidro. Ambos se han reunido allí varias veces, según fuentes confiables. Mediante esta relación impropia Vizcarra se enteró de que un audio de la investigación fiscal lo vinculaba con operadores de una supuesta mafia judicial.Que, En una conversación telefónica con su esposa, uno de ellos, el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, dijo que Vizcarra tomaba ron Zacapa en la casa de Antonio Camayo. A este se le consideraba apoyo logístico de la organización investigada. La fiscal tenía a disposición centenares de grabaciones de llamadas de los implicados, que se filtrarían a los medios en los meses siguientes.

Hasta que reventó el caso “Swing”, contratación presuntamente “irregular” de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, para la realización de charlas motivacionales y otras actividades en el Ministerio de Cultura, por orden del presidente ¿qué delito (s) se habría (n) cometido?, ¿se estaría ante un delito de colusión, tráfico de influencias o negociación incompatible? La deplorable intervención del presidente Martin Vizcarra- según audios- para que sus secretarias Karem Roca y Mirian Morales, no digan nada a la prensa ni a la fiscalía, mejor dicho obstaculizar o eludir la justicia. Para ello, “el lagarto” contaba con el apoyo de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, quien “la hacía larga evaluando la situación legal del presidente” con la finalidad de determinar si se le abre una investigación desde ya o si se espera hasta el final de su mandato, el 28 de julio de 2021.

El Congreso de la República, no espero mucho con 105 votos a favor, aprobó la vacancia contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, al declararlo como incapaz moralmente para guiar las riendas del país. Manuel Merino de Lama, expresidente del Parlamento, lo reemplazó en el cargo. Si bien Vizcarra no tiene ninguna acusación de corrupción, casos relacionados a obras realizadas cuando fue presidente regional de Moquegua fueron expuestos en los medios. Pero, según colaborador eficaz, si estaría involucrado en casos de corrupción en obra “Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego, I etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo”, durante su mandato como gobernador regional de Moquegua. La denuncia consiste en que Vizcarra habría recibido un millón de soles en el año 2013 a cambio de otorgar la concesión de la obra al consorcio Obrainsa-Astaldi, mientras que unos chats demostrarían -aunque no lo han hecho, todavía- que el mandatario habría en efecto ingresado a las instalaciones de Obrainsa en el 2013, a pesar de que lo ha negado.

Merino no duro mucho, el Congreso lo vaca y nombra a Sagasti, todo iba igual o peor que Vizcarra, hasta que exploto “vacunagate” en la cara de Francisco Sagasti y de la primer ministro, Violeta Bermudez, dejando cojo al gobierno morado que en sus narices se vacunaron ilegalmente cientos de funcionarios públicos, incluidas nada menos que Pilar Mazzetti (no cuenta con doctorado en medicina, es médico cirujano especialidad en Neurologia y posee un Magister en Gerencia publica) ex titular del Minsa y la excanciller Elizabeth Astete. Que a juzgar por sus actuaciones políticas la vil mentira es patrimonio del gobierno vizcarrista-morado. O es que “el Quijote de las Marchas” se encuentra en las nubes y todo el mundo actúa a sus espaldas y/o hace lo que quiere? Sagasti y Violeta Bermúdez, son una vergüenza, hasta ahora no pueden explicarle al país muy bien el destino del íntegro de las dosis para la investigación científica de la vacuna china en Perú. Aún hay números que no cuadran.

Es evidente, que Albert Einstein tenía razón cuando dijo “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”. Si sopesamos el colofón de vida profesional, de Pilar Mazzetti, Elizabeth Astete, Martin Vizcarra, Dr. German Malaga, todos los miembros de la Comisión Multisectorial Covid-19, han actuado con tanta estulticia en el escandalo “vacunagate”, tenía razón suficiente. La vacunación irregular empezó con Vizcarra siendo presidente, quien con su familia y allegados optaron por salvarse mientras el Perú contaba sus muertos por decenas de miles, y sin estrategias para dotar al país de oxígeno o camas UCI, mucho menos una hoja ruta para cerrar contratos con más laboratorios el lagarto y su corte tomaban el bote salvavidas. Los traidores a la patria optaban por aprovecharse de sus posiciones mientras condenaron a la muerte a miles de peruanos por manejar la pandemia cómo lo hicieron, con tanta negligencia; no había prisa pues ellos ya se habían inmunizado.

Asistimos a un espectáculo lamentable en medio de la pandemia, la incapacidad de Sagasti y su gabinete, las lamentables demagogias de políticos en medio de la pandemia y el desorden campante en vez de buscar una salida para un gobierno estable que tanto necesita país. El empecinamiento y la tozudez de algunos impide el acuerdo correspondiente con partidos de distinta ideología, como ya ha sucedido Chile, Argentina, Uruguay, más civilizados que nosotros. Los ciudadanos de este país estamos hartos de la clase política, por la corrupción, la falta de responsabilidad institucional, sentido de Estado y la mediocridad de sus dirigentes. Yo creo que el conjunto de la población no es consciente del daño social, económico y político que nos está produciendo la falta de Gobierno, como por ejemplo el derroche de millones de soles en “la torta publicitaria”, cuando se puede destinar en compras de plantas de oxigeno, ventiladores, camas UCI, por ejemplo.

José Antonio Marina, de su libro “La inteligencia fracasada” dice que, ya que existe una teoría científica sobre la inteligencia, debería haber otra sobre la estupidez. Estudiar la estupidez es tan necesario como estudiar la inteligencia, porque los fracasos de la inteligencia producen siempre desdicha en lo privado e injusticia en lo público. El triunfo de la inteligencia no sólo es posible sino que es nuestra única salvación, por eso éste libro tiene una finalidad pedagógica: reducir la vulnerabilidad humana.