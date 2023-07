LA OBSERVACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SON CLAVES PARA PREVENIR Y TRATAR EL BULLYING

En este sentido, el especialista dedicado a jóvenes, precisó que los padres de familia y los profesores deben ser capacitados para aprender a observar conductas por ejemplo si el menor se empieza a encerrar, a no tomar atención a los demás o busca la soledad definitivamente hay un problema y hay que encender las alarmas desde el principio.

“Siempre debemos tener una actitud preventiva y no reactiva. Preventiva y proactiva. Comunicación es aprender a escuchar a nuestros hijos. Por eso la importancia del coach, del psicólogo o en algunos casos del psiquiatra porque todos debemos tener esa fortaleza emocional para enfrentarnos al diario vivir”, anotó Martínez quien también es filósofo y teólogo.

Manifestó que debemos acostumbrar a los niños desde pequeños a que la convivencia es difícil pero que tienen todo el cariño y el afecto de sus padres, hermanos o familiares cercanos.

En este sentido, el coach Pablo Martínez consideró importante que exista más difusión del tema del bullying y no solo cuando se denuncia un caso grave porque es vital hablar a diario de esta situación para generar conciencia en la gente.

“En el bullying se va produciendo una herida emocional que no se ve a simple vista por eso como padres de familia, como gobierno, como entes educativos debemos siempre mantenernos en constante observación y comunicación para poder prevenir el bullying con el fin que nuestros niños no caigan en una depresión o finalmente terminen atentando contra su vida o la de sus victimarios”, advirtió.

Reveló también que un caso de bullying debe ser tratado desde el colegio si es en ese lugar donde se está registrando, ya que la escuela debe ser un centro de observación y comunicación.

Martínez explicó que como padres debemos ser muy observadores y como adultos estar siempre mirando las conductas de nuestros hijos y cuando la conducta de un niño o adolescente cambia inmediatamente preocuparnos que es lo que está pasando porque la comunicación es saber escuchar.

“Es un problema gravísimo que muchas veces no se trata que los colegios. Para poder llegar el tema del bullying primero debemos darnos cuenta de que existe el problema y una vez aceptado trabajar con las personas involucradas en encontrar una solución”, señaló.

El coach Pablo Martínez Veloz, indicó que el trabajo más profundo que se debe hacer es con los espectadores porque siempre hay una víctima, victimarios y los espectadores que muchas veces alimentan el espectáculo porque si se logra neutralizar al espectador se logra finalmente que no haya espectáculo ya que si no hay aplausos, no hay gracia y con eso se ayuda a terminar el bullying.

Agregó que todo esto debe ir acompañado con charlas para profesores, padres de familia, para los niños o jóvenes de diferentes niveles y con todas las personas que de una u otra manera intervienen en la educación de nuestros hijos.

Finalmente, añadió que cuando un niño o adolescente que sufre bullying no es atendido por el colegio que no toma las medidas preventivas o correctivas necesarias hay formas de denunciar y efectivamente hay muy pocos padres que llevan la denuncia hasta el final olvidando que puede estar en juego una vida por lo que debe ser atacado y considerado con la gravedad y celeridad que merece.