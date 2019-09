Instagram no es ajeno a lanzar nuevas funcionalidades “inspiradas” en otras aplicaciones. Las Stories (por ejemplo) resultaron ser un verdadero éxito en la red social, pero surgieron primero en Snapchat. Pues bien, parece que Instagram volverá a “inspirarse” en la competencia y esta vez será TikTok.

Lo dice la investigadora Jane Wong, que ha cimentado su fama revelando información sobre nuevas funcionalidades de apps antes de tiempo. Wong anticipa que Instagram está desarrollando una funcionalidad llamada Clips, que permite a los usuarios reunir fragmentos de vídeo y unirlos en uno. Además, esta nueva opción parece tener la capacidad de añadir música, una “imagen de etiqueta” de TikTok.

Instagram is working on “Clips”, a Story Camera feature “inspired” by TikTok

Instagram has been cloning features from competitors that they can't buy. Inevitably, it's now TikTok’s round to be cloned

It'll be interesting to see if Instagram can retain their users from switching to TikTok with "Clips"

Tip @Techmemehttps://t.co/wOGfCOlQCg

