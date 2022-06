La Nueva Dimensión de los Fichajes >>>

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El mercado de fichajes se ha convertido en un globo que no hace más que inflarse e inflarse. Incorporaciones astronómicas que han convertido operaciones como los aterrizajes de Figo y Zidane en el Madrid a comienzos de siglo en anécdotas. De hecho, los 77,5 millones de euros que el Madrid pagó a la Juventus en 2001 ocupa, en estos momentos, el 29º lugar dentro de los fichajes más caros de la historia. Los diez más caros de todos los tiempos se han producido desde 2017 en adelante. Buena muestra de la inflación a la que nos referimos. Los fichajes se disparan y adquieren una nueva dimensión.

El pago de la cláusula de rescisión del PSG al Barcelona para hacerse con Neymar en el citado verano de 2017 hizo que el panorama cambiara. 222 millones de euros que aún hoy encabezan la tabla. Solamente una operación ha hecho que peligrase: el ‘no fichaje’ de Mbappé por el Madrid. Por momentos se rumoreó que los blancos podrían superar esa barrera. De hecho, llegaron a presentar una oferta de 200 millones que el PSG rechazó en el verano de 2021. En las casas de apuestas de Colombia, España, Inglaterra o cualquier otro país, no solo se podía apostar a la victoria de uno u otro equipo en una competición determinada, también aparecían otro tipo de mercados: ‘¿Dónde acabará jugando Mbappé: ¿Real Madrid o PSG?’. Incluso en encuestas de la Prensa. No es poco habitual, no obstante, que potenciales fichajes aparezcan en las parrillas de las principales casas de apuestas del mundo. Ello habla de esa nueva dimensión de la que hablamos, de su importancia dentro de la rutina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Saint-Germain (@psg)

Los fichajes son el pan nuestro de cada día del aficionado. Tan normal es consultar el resultado de tu equipo como echar un ojo a los rumores que aparecen en los medios deportivos. ¿Acabará Pogba en la Juventus? ¿Fichará el Barça a Lewandowski? ¿Se hará el Bayern con Mané? Y así un largo etcétera que alumbra esa nueva realidad que capitaliza gran parte de la información futbolista hoy en día. También ayuda, y mucho, las enormes cifras que se mueven hoy en día, esas que han hecho perder posiciones a traspasos otrora titánicos, como el citado de Zidane.

Los fichajes más caros

Después de pagar 222 millones por Neymar, el PSG se hizo con Mbappé del Mónaco a cambio de 180 (cesión en 2017 con obligación de compra en 2018). El dinero de Ney, lo invirtió el Barcelona en Dembélé (140 millones al Borussia Dortmund) ese mismo verano (2017) y Coutinho (135 millones al Liverpool) en el siguiente mercado invernal, tercer y cuarto fichaje más caros de la historia. João Félix y los 127 millones que pagó el Atleti al Benfica cierran el top-5.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack Grealish (@jackgrealish)

Luego vienen Griezmann (120 del Barça al Atlético), Jack Grealish (117,5 millones del City al Aston Villa), Cristiano Ronaldo (117 millones de la Juventus al Madrid), Eden Hazard (115 millones el Madrid al Chelsea) y Lukaku (110 millones del Chelsea al Inter). Todos ellos con el denominador común anteriormente señalado, han tenido lugar del 2017 en adelante. Los 94 millones que costó Cristiano al Madrid en 2009 aguantan en 13ª posición, como el más caro de la década de los 2000. No tardará en desaparecer de la zona noble.