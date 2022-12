By

Navidad de las Kardashians: La mansión de Kourtney obtuvo una suntuosa decoración temática llena de árboles rojos.

La familia Kardashian organizó una lujosa fiesta de Navidad, con derecho a sho musical musical de la cantante australiana Sia en California. Las personas influyentes mostraron gran parte del evento a través de publicaciones en las redes sociales. El lugar elegido para la celebración de la reunión familiar fue el mans .o de la ma mayor, Kourtney Kardashian.

Las únicas imágenes publicadas por ella fueron de un paisaje con aires bucólicos y otro en el que muestra su vestido rojo para la fiesta, posando de espaldas a la foto.

Con una decoración en color rojo y llena de árboles de Navidad siguiendo el mismo tono, el evento tuvo muchas golosinas y una enorme piscina de bolas para los niños. Kim apostó por un vestido plateado brillante, Kourtney se vistió de blanco, Khloé siguió el predominio rojo y Kylie invirtió en un escote.

El pináculo de la fiesta navideña fue el concierto de la cantante australiana Sia, que es amiga de la familia empresaria desde hace mucho tiempo. En un momento, North, la primogénita de Kim, se unió a la artista y encantó a todos.

Sia performing Chandelier at the Kardashian Christmas party and sound AMAZING 😍 pic.twitter.com/0ptbhKGNAV — Dorin (@Intofurler) December 25, 2022

Los nombres conocidos de la familia, Kanye West (ex de Kim, con quien tiene cuatro hijos) y Scott Disick (ex de Kourtney, con quien tiene tres hijos) no se vieron en las imágenes publicadas.