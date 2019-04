La misión espacial de la NASA a Marte habrá captado el primer evento sísmico en el Planeta Rojo.

El pequeño ruido fue captado por los sensores de InSight el 6 de abril. Es la primera señal sísmica detectada en la superficie de un cuerpo planetario distinto de la tierra o la Luna.

Los científicos involucrados en este proyecto sostienen que la fuente de esta pequeña sacudida puede ser un movimiento dentro del planeta o el impacto de un meteorito.

La cuenta oficial de InSight en Twitter compartió el registro. “Marte, te escuchamos. Detectamos un temblor silencioso, pero distinguido en Marte. Los débiles ruidos parecen venir del interior del planeta y están siendo estudiados. Escuche”, puede leerse en la publicación.

Mars, I hear you. I’ve detected some quiet but distinct shaking on #Mars. The faint rumbles appear to have come from the inside of the planet, and are still being studied by my team. Take a listen.👂https://t.co/GxR1xdRx1F pic.twitter.com/Z8Hn03jigO

— NASA InSight (@NASAInSight) April 23, 2019