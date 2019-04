Según Libertex, el viernes pasado el dólar estadounidense perdió mucho frente al dólar canadiense. Las posiciones de la moneda de Canadá siguen siendo fuertes.

Primero, la estadística canadiense fue más positiva de lo que se esperaba. El PIB creció 0,3% el mes anterior. La proyección era de aumento nulo.

Segundo, los precios de productos industriales de origen canadiense crecieron, por eso se espera la presión inflacionista aumentada. Esto llevará al endurecimiento de la política monetaria.

Tercero, los precios de petróleo volvieron a crecer. 30% de ganancias del presupuesto de Canadá viene de oro negro.

Cuarto, la estadística estadounidense fue decepcionante. Indica que la economía de EE.UU. se enfría.

En este contexto el par USD/CAD, que ahora se cotiza a nivel de 1,3370 tiene com objetivo la marca de 1,33.

Brexit sigue influyendo en el euro

El par euro-dólar trataba de corregirse y aferrarse a nivel por encima del soporte de 1,12 el fin de semana pasada. En algunos momentos EUR llegará a costar 1,1250 USD. La moneda comunitaria tenía apoyo de la estadística macroeconómica.

En particular, en Alemania en marzo el nivel de desempleo retrocedió hasta 4,9% frente a los 5,0% de febrero. Esta cifra coincide con las proyecciones de analistas.

Esta semana el principal factor será Brexit. El impacto económico a la Unión Europea de la salida del Reino Unido será inferior al daño que tendrá que aguantar Londres. Sin embargo, los inversores van a reaccionar a cada noticia y si el divorcio entre Londres y Bruselas se hace de una manera civilizada euro se consolidará. Pero el Brexit duro va a provocar la caída de la moneda comunitaria. Los scouts financieros de Libertex señalan que en caso de que se realice el escenario negativo, euro puede llegar a costar 1,11 dólares estadounidenses.

Equipo Analítico de Libertex

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.