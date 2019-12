Es justo que la ONPE: GASTE 36 MILLONES EN ESTA CAMPAÑA ELECTORAL? Que dicha inversión sea cuestionada y rechazada por Radiodifusoras por abusos, digitaciones, altas comisiones de brockers y Agencias de Publicidad que cobran mas del 50% de la inversión de la Franja Electoral? Por eso, no aprobaron la Ley Mulder que impedía el DESPILFARRO EN PUBLICIDAD Y LAS MERMELADAS?

Nadie se opone a que el Estado y el Gobierno del Perú tengan el derecho y deber de comunicar. Que la comunicación que tienen que hacer no es publicitaria, pero requiere -al igual que ésta- que impacte a la mayor cantidad de público.

También, entendemos que las campañas del Estado tienen como fin principal informar a la población: informar acerca de eventos importantes como campañas de vacunación, informar acerca de campañas cívicas, procesos electorales, impuestos, etc.



Que a pesar de ello – siempre lo sostengo- los fines de la comunicación no son publicitarios, los indicadores de éxito de ésta si terminan siendo (o deberían ser) similares a los que se usan para la medición publicitaria.

Es más, siendo comunicación que se paga con dinero de todo los peruanos indicadores de performance deberían ser aún mucho más relevantes y transparentes.



Pregunto ¿Cuáles son los indicadores de performance de comunicación que deberíamos tener en cuenta para tal inversión? Principalmente la credibilidad de los estudios de audiencias y el alcance, ¿y qué es el alcance?

¿Las tarifas y bonificaciones? Y porque no hacer un trato directo para evitar los negociados más 5 MILLONES DE COMISIÓN?

Cual es la moña o la nuez señorMsnuel Cox, jede la ONPE? Cual es el cau cau? Los medios locales y regionales de las provincias del Perú trabajan y conducen sus programaciones con ÉTICA, MORAL Y RESPONSABILIDAD, ejercen una actividad empresarial respetando las normas y las leyes.

Pagan sus obligaciones económicas ante el MTC, (canon, tasa etc.). Pagan sus impuestos. No viven del Estado, son los que invierten en recursos y arriesgan para sacar adelante sus empresas. Sus amenazas no los amedrentan.

Los radiodifusores lo emplazan a deslindar con la corrupción y transparentar su gestión, dejando de encubrir a los responsables de este Plan de Medios que, a todas luces –en lo que respecta a la inversión en medios de provincias- en la mayoría de casos está direccionado y existiría de por medio prebendas y dádivas”. (Parte del texto remitido al jefe de la ONPE que pone en duda la ética empresarial de los medios de provincias) lea la respuesta completa aquí: https://conta.cc/36BgcOV

Pregunto, por estas mermeladas no fue aprobada la Ley Mulder? Mauricio Mulder, no supo SUSTENTARLA, politizó el tema, se asesoró con aprendices y no con los que saben. Disciplina compañero…

Así de simple.