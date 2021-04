La meditación no es solo es vaciar tu mente

Tener la mente vacía es una meta avanzada en la meditación. Así que aprenda primero a llenar su conciencia con sentimiento y ser

La meditación no se trata solo de tener una mente vacía. Este objetivo está relativamente avanzado y no es necesario tenerlo al principio de la práctica. Quedarse con una mente vacía es muy bueno, para comenzar puedes ir despacio, ir en busca de llenar tu conciencia, no con el vacío, sino primero con el sentimiento.

Cuando empieces a tener pensamientos durante la meditación, obsérvalos con análisis. Siempre es analizar y entender. Solo en la meditación, hasta alcanzar un estado de mente vacía, es necesario intercambiar entendimiento y análisis por sentimiento y ser.

La meditación no es solo vaciar tu mente; llena tu conciencia con sentimiento y ser.

Respira y sé vivo, siente el aire que entra en ti, siente el instante, siente las energías, siente tu cuerpo relajándose en cada músculo, siente las vibraciones, siente una energía que viene de tu propia presencia y que se está expandiendo.