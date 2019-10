Sondeo: la mayoría de los cubanos no recibe ayuda del Estado socialista. Un sondeo realizado este verano en 11 provincias de Cuba indica que la mayoría de la población considera que no se beneficia de ayudas del Estado socialista. “La mayoría de los cubanos (78,6%) asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado”, indica la encuesta desarrollada por una rama del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dedicada a los Derechos Sociales.



En Cuba la bella, la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. El grupo desarrolló el sondeo a través de 1.000 entrevistas personales que arrojaron los siguientes datos:

-El 55,4% de los hogares cubanos recibe menos de 100 dólares al mes.

-Aproximadamente un millón de hogares vive con un dólar por día.

-Más de un 50% de los cubanos vive por debajo del umbral de pobreza.

-Solo el 11% considera que los ingresos que percibe su familia son suficientes para vivir dignamente.

-Casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua.

-El 32% declara tenerlo entre cuatro y cinco días por semana y el 28% menos de tres días por semana.

-El 8,1% no cuenta con agua potable.

-Un tercio de la población come dos o menos veces por día.

-El 22% de la población asegura que su alimentación es deficiente y un 38.4% que es repetitiva.

-La dieta del cubano se basa en arroz, pan y frijoles. La carne de res y el pescado son los productos que menos se consumen.

-Más de la mitad de la población considera que su vivienda necesita rehabilitarse/repararse (50,5%) o está en peligro de derrumbe (7,6%); mientras que uno de cada cuatro dice que se conserva en buen estado (24,3%).

-El 80 % de la población no tiene suministro eléctrico continuo. Más de la mitad de la población registra hasta 10 cortes en los últimos meses.

-La mayoría de los cubanos (78,6%) asegura que no recibe ningún tipo de asistencia social por parte del Estado.

El 41.27% de las personas que necesitaron medicamentos no pudieron conseguirlo.

-Solamente el 18.6% encontró los medicamentos en las farmacias del Sistema de Salud. Mejor dicho en Cuba la mayoría vive con US$ 30 mensuales, mientras que en el país de Maduro, se vive con US$ 6 mensuales!