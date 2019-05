“Al igual que una uva arrugada que se seca para convertirse en una pasa, la Luna se encoge a medida que su interior se enfría, formando arrugas o defectos en su superficie”

La Luna se está encogiendo, reveló a la NASA en un estudio publicado el lunes. El enfriamiento del interior del satélite natural de la Tierra es la justificación apuntada por la Agencia espacial.

“Al igual que una uva arrugada que se seca para convertirse en una pasa, la Luna se encoge a medida que su interior se enfría, formando arrugas o defectos en su superficie”, escribió la agencia espacial en la cuenta oficial de Twitter.

You've heard of earthquakes. But what about moonquakes? Like a wrinkled grape drying out to a raisin, the Moon is shrinking as its interior cools causing wrinkles or faults to form on its brittle surface. When enough stress builds, it releases the quakes: https://t.co/H3ixgywT1p pic.twitter.com/OxNrVveAQk

